به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند شامگاه جمعه در گفت و گو با رسانه ها، اظهار کرد: در پی مراجعه شهروندان به پلیس فتا شهرستان و اعلام شکایت درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی با استفاده از ترفند رسیدساز جعلی و خرید از واحدهای صنفی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری دو متهم مرتبط با این پرونده‌ها شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله با اشاره به کشف پنج فقره کلاهبرداری در جریان تحقیقات پلیسی تصریح کرد: در این پرونده‌ها، مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال از وجوه برداشت‌شده از حساب مالباختگان به حساب آنان مسترد شد و متهمان نیز به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

حسنوند از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی، از اعتماد به افراد مشکوک و ارائه اطلاعات شخصی و بانکی به افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت مواجهه با هرگونه کلاهبرداری اینترنتی، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.