بهترین خودروی تسلا از خط تولید خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ایلان ماسک»، مدیرعامل تسلا پس از سال‌ها فروش ضعیف و ناکامی در بازار، از توقف تولید «سایبرتراک» (Cybertruck) — وانت آینده‌نگرانه‌ای که روزگاری رقیبی جدی برای خودروهای سنتی به‌شمار می‌رفت — خبر داد.

این تصمیم، عقب‌نشینی آشکاری از یکی از بزرگ‌ترین و پرهزینه‌ترین پروژه‌های ماسک محسوب می‌شود. او در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت توقف تولید این مدل، فضا را برای تمرکز بیشتر تسلا بر ساخت «سایبرکب» (Cybercab) فراهم می‌کند؛ تاکسی رباتیکی که ماسک آن را محور اصلی بلندپروازی‌های تسلا در حوزه خودروهای خودران قرار داده است، هرچند قابلیت‌های تجاری آن هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

اعلام این خبر، حسن ختام هفته‌ای پرچالش برای ایلان ماسک بود. هزینه‌کرد سیاسی بی‌سابقه نیم‌میلیارد دلاری او در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بازدهی بسیار اندکی داشت و بیشتر نامزدهای جمهوری‌خواهی که او از آن‌ها حمایت می‌کرد، شکست خوردند. به‌دنبال این حواشی، ارزش بازار سهام شرکت‌های ماسک در مسیر ثبت کاهشی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلاری طی هفته گذشته قرار گرفت.

هرچند هنوز مشخص نیست خط تولید سایبرتراک به واحد دیگری منتقل می‌شود یا به‌طور کامل برچیده خواهد شد، اما کارخانه «آستین» تنها مرکز شناخته‌شده تسلا است که تجهیزات ساخت قطعات مخصوص این مدل سنگین را در اختیار دارد. با وجود این، ماسک در واکنش به پرسش یکی از کاربران در شبکه اجتماعی «ایکس»، سایبرتراک را «بهترین خودروی تاریخ تسلا» توصیف کرد و پایان تولید آن را «پایان یک عصر» خواند.

تسلا مدتی است که تمرکز راهبردی خود را به حوزه‌های رباتیک و خودکارسازی معطوف کرده است؛ رویکردی که به باور تحلیلگران، به بهای تضعیف کسب‌وکار اصلی خودروهای الکتریکی این شرکت تمام شده؛ آن‌هم در شرایطی که رقبای قدرتمند چینی با سرعت در حال تصاحب سهم بیشتری از بازار جهانی هستند.

این خودروساز برقی آمریکایی تحویل سایبرتراک به مشتریان را اواخر سال ۲۰۲۳ آغاز کرد. بر اساس آمارهای مؤسسه «کلی بلو بوک» (Kelley Blue Book)، تسلا در سال گذشته میلادی ۲۰ هزار و ۲۳۷ دستگاه از این خودرو را فروخت که نشان‌دهنده افتی ۴۸ درصدی نسبت به آمار ۳۸ هزار و ۹۵۶ دستگاهی سال ۲۰۲۴ است؛ این در حالی است که تسلا هنگام رونمایی از این خودرو در سال ۲۰۲۳، رؤیای فروش سالانه ۲۵۰ هزار دستگاه را در سر داشت.