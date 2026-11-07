به گزارش خبرنگار مهر، هوبره، این پرنده زیبا و کمیاب، یکی از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش خراسان جنوبی است که دشت‌ها و زیستگاه‌های بیابانی این استان را برای زیستن انتخاب کرده است؛ اما حضور قاچاقچیان و سودجویان حیات‌وحش، بقای این پرنده در معرض خطر انقراض را تهدید می‌کند.

قاچاقچیانی که با پهن کردن تله در مسیر تردد هوبره‌ها، به دنبال زنده‌گیری و انتقال غیرقانونی آن‌ها به خارج از کشور هستند، غافل از اینکه با هر پرنده‌ای که از طبیعت جدا می‌شود، بخشی از سرمایه طبیعی این سرزمین نیز از دست می‌رود.

هوبره تنها یک پرنده نیست بلکه بخشی از هویت طبیعی دشت‌های خراسان جنوبی است. حفاظت از آن، مسئولیتی همگانی برای زنده نگه داشتن زیبایی و تنوع زیستی این سرزمین است.

محمدرضا جوان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش، بیش از ۴۰۰ عدد تله مخصوص زنده‌گیری پرنده در معرض خطر انقراض هوبره در منطقه حفاظت‌شده پترگان کشف و جمع‌آوری شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان زیرکوه ادامه داد: این عملیات موفق با مشارکت و حضور فعال همکاران ستاد و یگان حفاظت شهرستان زیرکوه و همچنین مسئول منطقه حفاظت‌شده شاسکوه به انجام رسید.

جوان با اشاره به حساسیت زیستگاه‌های دشت و بیابان شهرستان زیرکوه و ارزش اکولوژیکی منطقه حفاظت‌شده پترگان افزود: هوبره یکی از گونه‌های پرندگان نادر، بومی و در معرض خطر انقراض کشور است که همواره در معرض تهدید صیادان غیرمجاز و سودجویان قرار دارد.

وی تصریح کرد: سودجویان با پهن کردن تله‌های گوناگون در مسیر تردد این پرنده زیبا، درصدد زنده‌گیری و قاچاق آن به خارج از کشور هستند که با هوشیاری و رصد به‌موقع محیط‌بانان، از این اقدام جلوگیری شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط‌زیست شهرستان زیرکوه با تأکید بر اینکه برخورد با تخلفات زیست‌محیطی، به‌ویژه صید و قاچاق حیات‌وحش، با قاطعیت و بدون اغماض در دستور کار قرار دارد، از عموم دوستداران طبیعت و شهروندان مسئولیت‌پذیر درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، حضور افراد مشکوک یا صید و قاچاق پرندگان شکاری و هوبره در مناطق طبیعی، مراتب را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط‌زیست اطلاع‌رسانی کنند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.