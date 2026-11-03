به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان اعلام کرد ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز سه‌شنبه به برلین سفر خواهد کرد.

مرتس در جریان یک کنفرانس اقتصادی در برلین، با اشاره به سفر سال گذشته زلنسکی به کاخ سفید گفت: او اندکی پس از ظهر در کنار من خواهد بود و این بار شرایط کمی متفاوت خواهد بود.

سفرهای رئیس‌جمهور اوکراین به آلمان معمولاً تا لحظات پایانی محرمانه نگه داشته می‌شود و تحت تدابیر شدید امنیتی انجام می‌گیرد.

آلمان به بزرگ‌ترین حامی اوکراین در جنگ تبدیل شده است؛ جنگی که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد.