خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - علی ستاری: «Strait of Hormuz» یا همان «تنگه هرمز»، طی ۸ ماه گذشته به یکی از پر تکرارترین واژه‌های صحنه سیاست بین‌المللی تبدیل شده است و تأثیر بسزایی در تعیین معادلات جهانی داشته است.

نامی که یکبار دیگر، شکوه غیرت، ایستادگی و مقاومت ایرانی‌ها را در مقابل دیدگان جهانیان قرار داد که جان می‌دهند اما اجازه نمی‌دهند فرمان رهبر شهیدشان و همچنین تأکید رهبر جدیدشان بر بسته بودن تنگه هرمز، روی زمین بماند و آمریکای جهانخوار با وجود حضورش در لبه تکنولوژی نه با ناوهای هواپیمابرش، نه با جنگنده‌های رادار گریزش، نه با پهپادها و شهپادها و شمپادهایش، نتوانسته است، ذره‌ای از اراده خود را در خلیج فارس به کرسی بنشاند و هماهنگی میدان حضور مردم با میدان سیاست و میدان نبرد موجب شده است که شاهد شکست‌های مفتضحانه دشمن از قشم و سیریک تا خیابان «کانستیتوشن» و خیابان «پنسیلوانیا»،

در واشنگتن دی.سی باشیم، جایی که ترامپ دیوانه و معاون خوش خیالش باید برای غلبه «الاغ‌ها» بر خودشان عزا بگیرند؛ البته به قول یکی از بزرگان برای فرقی نمی‌کند که طرفداران «الاغ‌ها» یا «فیل‌ها» در آمریکا به قدرت برسد، در هر صورت ما مسیر نبرد با کفر را در پیش داریم و به تعبیر امام راحل عظیم الشان: «ما می‌گوییم تا شرک و کفر هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم…ما تصمیم داریم پرچم «لا اله الا اللّه» را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم». و امروز میدان نبرد به خلیج فارس تبدیل شده است تا برای همیشه جلوی تکرار حضور سوداگرانه امپریالیسم را در این پهنه مقدس تماما ایرانی بگیریم و دیگر هیچ قدرتی به خود اجازه‌ی رویاپردازی در خلیج فارس ندهد.

صیدگاه انواع پهپادها و تجهیزات هدایت از دور دشمن جنایتکار

خلیج فارس که روزگاری، آمریکایی‌ها برای آن ژاندارم تعیین می‌کردند و کشورهای حاشیه جنوبی و شمالی آن، بدون اجازه آمریکا حق آب خوردن هم نداشتند، امروز به برکت خون شهدا و در صدر همه تلاش‌های رهبر شهید انقلاب اسلامی، به نقطه‌ای در جغرافیای عالم تبدیل شده است که حتی موج‌هایش نیز شعار مرگ بر آمریکا را سر می‌دهد، روزگاری این خلیج پر افتخار، صرفا محلی صید ماهی و میگو بوده اما امروز علاوه بر ماهی و میگو در هماوردطلبیِ آسمان و دریا و به برکت چشمان تیزبین نیروهای جان برکف پدافند، به صیدگاه انواع و اقسام پهپادها و زهپادها و شهپادها و شمپادها تبدیل شده است‌.

امروز منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، مرکز شکست تکنولوژی در برابر اراده پولادین ایرانی‌ها هست چنانچه در همین چند روز گذشته ده‌ها پهپاد شناسایی و رزمی توسط سامانه‌های پدافندی منهدم شده و حتی بعضا سالم در تور ایرانی‌ها به زمین نشسته است.

خداوند اجر پایداری را در برهه‌های کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت می‌دهد

عیسی ذاکری جانباز و رزمنده ۸ سال دفاع مقدس و یکی از میدان داران جبهه خیابان در بندرعباس طی گفتگویی با خبرنگار مهر اظهار کرد: خداوند در آیه ۱۰ سوره فتح می فرماید: إِنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إِنَّمَا یُبَایِعُونَ اللَّهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ ۚ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَیٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَیٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهُ اللَّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا؛ فهم و درک من از این آیه این است که خداوند متعال بر اساس عهد و پیمانی که از مؤمنان گرفته است و بر اساس بیعتی که مؤمنان داشته‌اند، پاداشی را برای پایداری آن‌ها در دنیا و آخرت تعیین کرده است، پاداشی که به عنوان بخشی از مزد مقاومت در برهه‌های زمانی، کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت به ملت اعطا می‌شود.

وی افزود: یک بخش از ایستادگی ملت ایران، به دلیل باوری است که به یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ دارند، ملت ایران راه درست را بر گزیدند، در میدان مبارزه با ظلم ایستادند، به شیطان بزرگ سیلی زدند و در برابر حملات سهمگین شیطان بزرگ پایداری و مقاومت کردند و امروز شاهد برکات این ایستادگی هستیم، نوع دفاع و نوع سیلی‌های رزمندگان اسلام به دشمن بسیار متفاوت تر از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روز شده است.

آسمان برای هواگردها و دریا برای دریاگردهای پنهان‌کار و رادار گریز، ناامن شده است

این پیشکسوت حوزه جهاد و شهادت تأکید کرد: امروز شما شاهد هستید؛ دست بالای خدا را بر سر شیطان بزرگ می‌بینید؛ انهدام‌های هواگردهای دشمن روزانه و شبانه در حال انجام است، آسمان جزیره قشم و خلیج فارس برای هواگردها و دریا برای دریاگردهای پنهان‌کار و رادار گریز، دشمن ناامن شده و این‌ها یکی پس از دیگری در قعر دریا سقوط می‌کنند؛ این مزد بیش از ۲۵۰ شب ایستادگی مردم، کف خیابان‌ها است و هر چه مردم ایستادگی بیشتری داشته باشند، آثار و برکات ایستادگی مردم و آثار شکست دشمن بیش از پیش نمایان خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما از امام راحل عظیم الشان یاد گرفتیم که همه این پیروزی‌ها از آن خداوند متعال است، پس نه می‌ترسیم و نه مغرور می‌شویم، ما از کف خیابان در انتظار دشمن نشسته‌ایم تا آخرین ضربات را هم به حول و قوه الهی بر پیکره دشمن ستمکار وارد کنیم و نفس‌های به شمارش افتاده دشمن را برای همیشه قطع کنیم.

صالح علی محمدی: ایران با تسلط بر تنگه هرمز، معادلات جهانی را تغییر داده است

استاد دانشگاه و فعال سیاسی استان هرمزگان با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، تأکید کرد: ملت ایران امروز با تکیه بر اقتدار ملی و موقعیت راهبردی خود در تنگه هرمز، توانسته است معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی را تحت تأثیر قرار دهد.

صالح علی محمدی، استاد دانشگاه و فعال سیاسی استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام فاطمیه و در واکنش به اظهارات مکرر دونالد ترامپ درباره تنگه هرمز، اظهار کرد: اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره این آبراه راهبردی در حالی مطرح می‌شود که تحولات بازار جهانی نفت و تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، پرسش‌های جدی درباره میزان توانایی و اختیار واشنگتن در این منطقه ایجاد کرده است.

ناوهای آمریکایی از نزدیک شدن به تنگه هرمز اجتناب می‌کنند

وی با اشاره به قیمت نفت برنت و تحولات بازار انرژی افزود: اگر آمریکا مدعی تسلط و اختیار بر تنگه هرمز است، چرا قیمت نفت در سطوح بالایی قرار دارد و چرا ناوها، ناوشکن‌ها و تجهیزات لجستیکی این کشور در فاصله حدود ۷۰۰ کیلومتری از منطقه مستقر شده‌اند؟ چرا آمریکا از نزدیک شدن به تنگه هرمز اجتناب می‌کند؟

تحقق پیش‌بینی رهبر شهید انقلاب مبنی بر تحریم آمریکایی‌ها توسط ملت ایران

این فعال سیاسی استان هرمزگان با بیان اینکه اظهارنظر از هزاران کیلومتر دورتر، نمی‌تواند واقعیت‌های میدانی را تغییر دهد، تصریح کرد: امروز شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که پیش‌بینی و وعده‌ای که پیش‌تر درباره تحریم ظالمان از سوی ملت ایران مطرح شده بود، در عرصه تحولات جهانی مورد توجه قرار گرفته است؛ آقای شهید ما روزی پیش بینی کرده بود که اگر بنای بر تحریم باشد، در آینده این ملت ایران هستند که آمریکایی‌ها را تحریم خواهند کرد و امروز شاهد تحقق این پیش‌بینی هستیم.

علی محمدی ادامه داد: امروز، به تعبیر ما، ایران با استفاده از ظرفیت راهبردی تنگه هرمز، معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از کشورها، اندیشمندان و آزادی‌خواهان جهان به اهمیت جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی اذعان دارند.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاطرنشان کرد: دونالد ترامپ دیر یا زود ناگزیر خواهد بود واقعیت‌های جدید منطقه را بپذیرد. همچنین تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات کنگره این کشور می‌تواند عرصه تازه‌ای برای ارزیابی سیاست‌های دولت آمریکا باشد.

این استاد دانشگاه در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ملی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران گفت: ملت ایران بر اساس باورها، توانمندی‌ها و اقتدار خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در آینده منطقه خواهد داشت و امیدواریم ایران با تکیه بر آرمان‌های انقلاب اسلامی و ظرفیت‌های مورد تأکید در بیانیه گام دوم انقلاب، توانمندی‌های خود را بیش از پیش در عرصه‌های مختلف به نمایش بگذارد.

سردار کوثری: ایستادگی و وحدت، رمز پیروزی ایران در برابر توطئه‌های دشمنان است

سردار محمداسماعیل کوثری در حاشیه سفر به جزیره کیش در جمع مردم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، امام خمینی(ره)، رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای راه حق و حقیقت، به‌ویژه شهدای استان و منطقه، اظهار کرد: مردم ایران در خط مقدم دفاع از انقلاب و آرمان‌های اسلامی قرار دارند و حضور و همراهی آنان در صحنه‌های مختلف، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار کشور است.

وی با اشاره به نقش تاریخی امام خمینی(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی افزود: در پایان قرن بیستم، حرکتی بزرگ به رهبری شخصیتی الهی شکل گرفت که معادلات سیاسی جهان را تحت تأثیر قرار داد. امام خمینی(ره) با وجود فشارهای استکبار جهانی و محدودیت‌های دوران تبعید، با ایمان، اخلاص، شجاعت و صلابت، نهضتی را هدایت کرد که به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه انقلاب اسلامی از ابتدا با مخالفت قدرت‌های بزرگ جهانی مواجه بود، تصریح کرد: آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق تلاش کردند مانع شکل‌گیری و تثبیت نظام جمهوری اسلامی شوند، اما با تدابیر امام راحل و حضور مردم، به‌ویژه جوانان و پیشکسوتان انقلاب، توطئه‌های آنان ناکام ماند.

کوثری با اشاره به استمرار فشارها و اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان با استفاده از تمام ظرفیت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی خود درصدد تضعیف و براندازی نظام بوده‌اند، اما تاکنون به اهداف خود دست نیافته‌اند.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های نظامی اخیر اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با جنگ، ترور و اقدامات جنایتکارانه می‌توانند به اهداف خود برسند، اما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران شامل ارتش، سپاه پاسداران، فراجا و مجموعه دستگاه‌های امنیتی، در کنار دولت و مردم، با انسجام و هماهنگی ایستادگی کردند و مانع تحقق اهداف آنان شدند.

دشمنان نتوانستند به اهداف اعلام‌شده خود دست پیدا کنند

این نماینده مجلس با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و شماری از فرماندهان کشور، این اقدامات را از جمله جنایات دشمنان دانست و افزود: با وجود خسارت‌ها و آسیب‌های واردشده، دشمنان نتوانستند به اهداف اعلام‌شده خود دست پیدا کنند و مقاومت نیروهای مسلح و حضور مردم، محاسبات آنان را با شکست مواجه کرد.

کوثری همچنین با اشاره به حضور گسترده مردم در تجمعات و صحنه‌های حمایت از کشور، اظهار کرد: حضور مستمر مردم در خیابان‌ها و حمایت آنان از نیروهای مسلح، محاسبات و تحلیل‌های سیاسی دشمن را برهم زد و نشان داد که پشتوانه اصلی اقتدار جمهوری اسلامی، مردم هستند.

وی با اشاره به اهداف اعلام‌شده دشمنان برای تغییر ساختار سیاسی ایران و تجزیه کشور، تأکید کرد: دشمنان در پی آن بودند که در مدت کوتاهی نظام جمهوری اسلامی را ساقط کرده و ساختار سیاسی مطلوب خود را جایگزین کنند، اما این اهداف محقق نشد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، ارزیابی خود را از پیامدهای تحولات اخیر بیان کرد و گفت: اقدامات و تصمیمات سیاسی و نظامی سران این کشورها با پیامدهای جدی مواجه شده است.

کوثری خطاب به مردم، خانواده‌های معظم شهدا، روحانیت و نیروهای حاضر در صحنه، بر ضرورت حفظ روحیه عزت و خودباوری تأکید کرد و افزود: امروز نگاه بسیاری از مردم و آزادی‌خواهان جهان به ملت ایران است؛ چراکه ملت ایران در برابر فشارها و اقدامات خصمانه ایستادگی کرده است.

همه جریان‌ها و گروه‌ها باید اختلافات را کنار بگذارند

وی وحدت و همدلی را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: همه جریان‌ها و گروه‌ها باید اختلافات را کنار بگذارند و با حفظ انسجام ملی، در مسیر دفاع از کشور و منافع ملت حرکت کنند.

این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر مقاومت گفت: به فرموده امام راحل و رهبر شهید انقلاب، باید در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا ایستادگی کرد و اجازه نداد دشمنان به اهداف خود دست پیدا کنند.

کوثری در عین حال با هشدار نسبت به احتمال اقدامات مجدد دشمنان خاطرنشان کرد: نباید به پیروزی‌ها مغرور شویم؛ بلکه باید آنها را از الطاف الهی بدانیم و همواره آمادگی لازم را حفظ کنیم. دشمن همچنان از ابزارهای مختلف برای ضربه زدن استفاده می‌کند و هرگونه اقدام جدید با پاسخی قاطع‌تر مواجه خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ پرچم اسلام و تداوم آرمان‌های انقلاب اسلامی، ابراز امیدواری کرد: این مسیر با وحدت، مقاومت، همدلی و اتکال به خداوند متعال تا تحقق آرمان‌های نهایی انقلاب ادامه یابد.