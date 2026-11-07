به گزارش خبرنگار مهر؛ تعدادی از هنرمندان و گروه های مختلف حوزه موسیقی در حالی فعالیت های اجرایی خود را طی این هفته ادامه می دهند که سوژه پرچالش و تقریبا تکراری برگزاری کنسرت ها در پایتخت که همچنان به دلایل مختلف در هاله ای از ابهام قرار گرفته استف رفته رفته در فرآیندی قرار گرفته که طی آن قرار است چند سالن تازه تاسیس جایگزین سالن هایی شوند که فعلا نمی توانند میزبان مخاطبان تهرانی باشند.

سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران، مرکز همایش های برج میلاد تهران، سالن اسپیناس پالاس، تالار بزرگ وزارت کشور از جمله مجموعه های دارای ظرفیت بیش از ۱۰۰۰ نفری در پایتخت هستند که می توانند بسته به موقعیت جغرافیایی خود میزبان طیف بیشتری از مخاطبان موسیقی به ویژه در حوزه موسیقی پاپ باشند؛ شرایطی که غیر از مواردی انگشت شمار پس از ایام جنگ تحمیلی رمضان هنوز مهیای میزبانی نشدند و فقط سالن اسپیناس پالاس بوده که فعلا به چرخه برگزاری کنسرت های پایتخت بازگشته است. در این میان فعلا مجموعه هایی چون «بام آرنا» هم اکنون به جمع سالن های تقریبا بزرگ برگزاری کنسرت تهران اضافه شده است و باید دید چشم انداز پیش روی اجراهای زنده پرجمعیت حوزه موسیقی بالاخره چه سرانجامی پیدا خواهد کرد.

به هر ترتیب آنچه می خوانید مروری اجمالی به برنامه کنسرت های موسیقی در تهران و دیگر شهرهای کشور در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۹ آبان سال جاری است که اسامی و تاریخ آنها براساس اسامی مندرج در سامانه های رسمی فروش بلیت کنسرت ها پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

* شنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت حمید عسکری؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت اختتامیه جایزه آهنگسازی روح الله خالقی؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت ناصر زینلی؛ تالار اسپینال پالاس تهران

- کنسرت علی عبدالمالکی؛ سالن آرنا ایران مال

*یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت مجید انتظامی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت هژیر مهرافروز؛ تالار وحدت تهران

* سه شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت امید حاجیلی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

* چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت گروه نوان؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت «کاکو بند»؛ تالار مرکزی ساری

* پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵

- کنسرت «کاکو بند»؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت فرج علی پور؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت مسیح و آرش؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت حامیم؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت آرمین زارعی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت ممرض؛ سالن شهید آوینی بوشهر

- کنسرت مصطفی راغب؛ تالار مرکزی یزد

* جمعه ۲۹آبان ۱۴۰۵

- کنسرت ارکستر سازهای ملی مازندران به رهبری ارکستر محسن بافنده و خوانندگی مجتبی عسکری؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت فرج علی پور؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت گروه «بنشاد»؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت ویژه بانوان گروه «ستاره قطبی»؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت گروه «نوتاش»؛ فرهنگسرای بهمن تهران

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت مصطفی راغب؛ تالار مرکزی یزد