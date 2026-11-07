به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس صبح شنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان گیلان در استانداری، با اشاره به وضعیت سرانه آموزشی استان اظهار کرد: سرانه فضای آموزشی گیلان حدود ۶.۷ مترمربع است که ۲ مترمربع از میانگین کشوری بیشتر بوده و نشان‌دهنده وضعیت مطلوب استان در این شاخص است.

استاندار گیلان با اشاره به قدمت و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های آموزشی استان افزود: گیلان از استان‌های باسابقه کشور در حوزه آموزش است و ضرورت ساخت، نوسازی و بازسازی مدارس در کنار این پیشینه تاریخی باید مورد توجه قرار گیرد.

ساخت ۱۰۰ واحد آموزشی در گیلان

حق‌شناس از اجرای طرح ساخت ۱۰۰ واحد آموزشی در استان خبر داد و بیان کرد: نیمی از این واحدها با مشارکت خیران مدرسه‌ساز در حال احداث است.

وی با اشاره به تنوع این طرح‌ها گفت: برخی از این واحدهای آموزشی به‌صورت ویژه برای گروه‌های خاص از جمله کودکان دارای اوتیسم طراحی و احداث می‌شوند.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی و ورزشی

استاندار گیلان با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه پزشکی تصریح کرد: گیلان از نظر تعداد پزشکان رتبه نخست کشور را دارد، اما با وجود این ظرفیت، زیرساخت‌های درمانی استان متناسب با نیازهای کنونی نیست و باید برای رفع این کمبودها برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بر ضرورت توجه به تربیت‌بدنی و توسعه امکانات ورزشی در مدارس تأکید کرد و گفت: در کنار احداث زمین‌های چمن مصنوعی، می‌توان از ظرفیت سواحل استان نیز برای توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان بهره گرفت.

در این نشست، موضوعاتی از جمله وضعیت بازماندگان از تحصیل، تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان مدارس استثنایی، تأمین تجهیزات و امکانات آموزشی و اختصاص اعتبار برای پشتیبانی از حضور مدال‌آوران المپیادهای علمی در اردوهای تخصصی مطرح و بررسی شد.