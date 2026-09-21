خبرگزاری مهر، گروه استان ها: مهرماه برای خانواده ها، فصل بازگشت به مدرسه، آغاز تجربه‌های تازه و امید به آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندانشان است؛ اما پشت این شروع پرشور، مجموعه‌ای از اقدامات آموزشی، عمرانی و پشتیبانی قرار دارد که باید زمینه حضور ایمن، منظم و باکیفیت دانش‌آموزان را در مدارس فراهم کند.

در استانی با گستره جغرافیایی متنوع، از شهرهای پرجمعیت تا روستاهای دورافتاده، ساماندهی کلاس‌های درس، تأمین نیروی انسانی، بهسازی و توسعه فضاهای آموزشی و توجه به تفاوت نیازهای مناطق مختلف، از جمله ضرورت‌هایی است که در آستانه سال تحصیلی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در کنار موضوع دسترسی به آموزش، کیفیت محیط‌های یادگیری و ایمنی ساختمان‌های مدارس نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. افزایش سرانه فضای آموزشی، نوسازی مدارس فرسوده و مشارکت خیرین و صنایع در ساخت فضاهای جدید، از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند به بهبود شرایط تحصیل و کاهش فاصله آموزشی میان مناطق مختلف استان کمک کند.

در چنین شرایطی، آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ در بوشهر، علاوه بر استقبال از جمعیت گسترده دانش‌آموزی، فرصتی برای ارزیابی وضعیت کلاس‌های درس، زیرساخت‌های آموزشی و برنامه‌های ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است؛ موضوعی که مسئولان آموزش و پرورش و نوسازی مدارس استان بر ابعاد مختلف آن تأکید دارند.

ساماندهی دانش‌آموزان در نزدیک به ۱۲ هزار کلاس درس

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی مدارس برای آغاز سال تحصیلی جدید، از حضور ۲۵۸ هزار و ۸۱۴ دانش‌آموز در کلاس‌های درس استان خبر داد.

غلامرضا دانش‌فر اظهار کرد: امسال افتخار میزبانی از ۲۵۸ هزار و ۸۱۴ دانش‌آموز را در سطح استان بوشهر داریم که سال تحصیلی جدید را به‌صورت حضوری و با نشاط آغاز خواهند کرد.

وی با تشریح ظرفیت فضاهای آموزشی استان افزود: آموزش این تعداد دانش‌آموز در ۱۱ هزار و ۹۹۵ کلاس درس ساماندهی شده است که از این میزان، ۸ هزار و ۵۵۹ کلاس در مدارس دولتی و مابقی در مدارس غیردولتی قرار دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به نقش نیروی انسانی در آغاز منظم سال تحصیلی تصریح کرد: حدود ۱۷ هزار و ۴۵ فرهنگی در مناطق مختلف استان مسئولیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را برعهده دارند و به خانواده‌ها اطمینان می‌دهیم که حتی در دورترین نقاط استان نیز هیچ کلاس درسی بدون معلم نخواهد ماند.

دانش‌فر، ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را از اولویت‌های اصلی سال تحصیلی جدید دانست و بیان کرد: با اجرای برنامه‌های توانمندسازی مدیران و معلمان، ارتقای شاخص‌های کیفی مدارس را در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ دنبال می‌کنیم تا خانواده‌ها بدون دغدغه و نگرانی، آغاز مهرماه را جشن بگیرند.

مدارس چندپایه؛ چالشی در مناطق کم‌جمعیت

یکی از مسائل آموزش و پرورش در مناطق روستایی استان بوشهر، نحوه ساماندهی کلاس‌ها در مناطقی است که جمعیت دانش‌آموزی محدودی دارند؛ شرایطی که در برخی موارد، اداره کلاس‌های چندپایه را به ضرورتی آموزشی تبدیل می‌کند.

دانش‌فر با اشاره به این موضوع اظهار کرد: در برخی روستاها به دلیل پایین بودن جمعیت دانش‌آموزان و وجود کمتر از ۸۵ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی، براساس ضوابط آموزشی ناگزیر به اداره کلاس‌ها به‌صورت چندپایه هستیم؛ هرچند تعداد این مدارس نسبت به سال‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

وی تجمیع و تمرکز مدارس کم‌جمعیت را از راهکارهای پیش‌رو برای بهبود وضعیت آموزشی این مناطق عنوان کرد و افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری مردم و مسئولان، امیدواریم به‌تدریج زمینه برچیده شدن مدارس چندپایه فراهم شود و بهره‌وری معلمان و کیفیت آموزش در همه مناطق استان افزایش یابد.

ایمنی مدارس؛ مدرسه تخریبی نداریم

در کنار ساماندهی جمعیت دانش‌آموزی و تأمین معلم، وضعیت ایمنی مدارس و کیفیت فضاهای آموزشی از دیگر موضوعات مهم در آستانه بازگشایی مدارس است. اطمینان از استحکام ساختمان‌ها و فراهم بودن محیطی ایمن برای تحصیل، از ضرورت‌هایی است که با افزایش عمر برخی ساختمان‌های آموزشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وضعیت مدارس استان به‌صورت سالانه از سوی تیم‌های تخصصی بررسی می‌شود و در حال حاضر مدرسه تخریبی در استان نداریم؛ چراکه مدارس نیازمند تخریب شناسایی و تعیین تکلیف شده‌اند.

ابراهیم احمدی با اشاره به تفاوت استانداردها و فناوری‌های ساخت مدارس در دوره‌های مختلف افزود: عمر مفید مدارسی که با دانش فنی و استانداردهای دهه ۶۰ احداث شده‌اند، با ساختمان‌هایی که امروزه با استفاده از فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید ساخته می‌شوند، متفاوت است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پایش مستمر مدارس و شناسایی نیازهای تعمیراتی و عمرانی، همچنان از ضرورت‌های نگهداری زیرساخت‌های آموزشی به شمار می‌رود؛ چراکه ایمنی فضای تحصیل، علاوه بر استحکام سازه، به نگهداری مناسب و رسیدگی مستمر به وضعیت ساختمان‌ها نیز وابسته است.

افزایش سرانه فضای آموزشی با توسعه زیرساخت‌ها

یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی وضعیت فضاهای آموزشی، سرانه فضای آموزشی به ازای هر دانش‌آموز است؛ شاخصی که توسعه مدارس، احداث کلاس‌های جدید و بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی می‌تواند در بهبود آن نقش داشته باشد.

احمدی با اشاره به وضعیت این شاخص در استان بوشهر بیان کرد: با بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی در هفته دولت امسال، سرانه فضای آموزشی استان به ۷.۵ مترمربع ارتقا یافته است.

افزایش این سرانه، در کنار توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی، می‌تواند زمینه بهبود شرایط تحصیل را فراهم کند؛ با این حال، توزیع متوازن امکانات میان مناطق مختلف استان و متناسب‌سازی ظرفیت مدارس با جمعیت دانش‌آموزی، همچنان از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی آموزشی محسوب می‌شود.

خیرین؛ پشتوانه توسعه فضاهای آموزشی بوشهر

توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان بوشهر در سال‌های اخیر، علاوه بر اعتبارات دولتی، به مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی نیز وابسته بوده است؛ ظرفیتی که به گفته مدیرکل نوسازی مدارس، سهم قابل توجهی در تأمین منابع مورد نیاز برای ساخت مدارس دارد.

احمدی در این زمینه اظهار کرد: نزدیک به ۵۶ درصد اعتبارات هزینه‌شده برای ساخت مدارس از محل مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی تأمین می‌شود که صنایع، بانک‌ها، شورای راهبردی پتروشیمی، مجموعه‌های نفتی، بنیاد برکت و بنیاد علوی از جمله این خیرین هستند.

وی با بیان اینکه اعتبارات مدرسه‌سازی استان در سال جاری به حدود یک همت رسیده است، افزود: این میزان اعتبار با پیگیری‌های مستمر مجمع خیرین مدرسه‌ساز محقق شده و هدف‌گذاری امسال نیز افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی آن است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان بوشهر همچنین از افتتاح ۴۱ فضای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در فاصله هفته دولت تا اول مهرماه خبر داد و گفت: این پروژه‌ها در مجموع ۲۵ هزار مترمربع زیربنا و ارزشی بالغ بر یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان دارند.

توسعه هنرستان‌ها و پاسخ به نیازهای مهارتی دانش‌آموزان نیز از دیگر محورهای برنامه‌ریزی این مجموعه است؛ به‌گونه‌ای که به گفته احمدی، حدود ۱۳ فضای آموزشی مستعد تبدیل به هنرستان شناسایی شده و در برخی مدارس، با تغییر در جانمایی فضاها، امکان ایجاد کارگاه‌های مهارتی فراهم شده است.

مهرماه؛ آزمون آمادگی زیرساخت‌های آموزشی

آغاز سال تحصیلی جدید در استان بوشهر، صرفاً به حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس محدود نمی‌شود؛ بلکه کیفیت آموزش، ایمنی فضاهای تحصیلی، دسترسی برابر به امکانات و پاسخگویی به نیازهای متنوع دانش‌آموزان، از جمله معیارهایی است که عملکرد نظام آموزشی استان را در طول سال تحصیلی مشخص خواهد کرد.

تحقق این اهداف، نیازمند هماهنگی مستمر میان آموزش و پرورش، مجموعه نوسازی مدارس، معلمان، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های مسئول است.

با توجه به جمعیت گسترده دانش‌آموزی استان و پراکندگی جغرافیایی مدارس، تداوم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی، تقویت مشارکت خیرین، رسیدگی مستمر به ایمنی ساختمان‌ها و ارتقای توانمندی معلمان می‌تواند نقش مهمی در بهبود کیفیت تحصیل ایفا کند.

در این میان، استمرار برنامه‌های توسعه‌ای و نظارت بر نحوه اجرای آن‌ها، زمینه‌ساز آن خواهد بود که شور و نشاط آغاز مهرماه در طول سال تحصیلی نیز با فرصت‌های آموزشی مناسب و باکیفیت برای دانش‌آموزان بوشهری همراه بماند.