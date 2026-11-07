به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران، سینماتک موزه هنرهای معاصر تهران به مدت پنج هفته در برنامه ای با عنوان «جستجوی ایران در سینما» فیلم های سینمایی را که کشور ایران در آن نقش پررنگ دارد به نمایش می گذارد. با این رویکرد یکشنبه ۱۷ آبان ساعت ۱۵ فیلم مستند «باد صبا» به کارگردانی آلبر لا موریس به نمایش در خواهد آمد.

در این مستند چشم اندازهایی از طبیعت، معماری و مفاخر ایران از طریق بالگرد به نمایش درمی آید.

فیلم محصول ۱۳۴۷ است و مهرزاد دانش، منتقد سینما بعد از نمایش مستند «باد صبا» درباره فیلم صحبت خواهد کرد.

در هفته های آینده فیلم های «ای ایران» ناصر تقوایی، «فردوسی» عبدالحسین سپنتا، «ایران سرای من است» پرویز کیمیاوی و «باشو غریبه کوچک» بهرام بیضایی به نمایش در می آیند.

همچنین این برنامه با همکاری فیلمخانه ملی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

ورود برای عموم علاقه مندان در این نشست آزاد و رایگان است.