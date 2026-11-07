به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار اداره‌کل هواشناسی استان البرز، میزان بارندگی ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تا ساعت ۸:۳۰ صبح شنبه ۱۶ آبان‌ماه، در نقاط مختلف استان متفاوت بوده است.

بر اساس این گزارش، در شهرستان کرج ایستگاه آیگان با ثبت ۲۴.۴ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را داشته است. پس از آن ایستگاه‌های دیزین با ۲۲.۳، ولایت‌رود با ۲۲.۱، پیست خور با ۲۱.۳، کندور با ۲۱.۲ و برغان با ۱۸.۵ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در ایستگاه‌های شهرستانک ۱۷.۸، آسارا ۱۷.۳، عظیمیه ۱۶.۷، نسا ۱۳.۳، قزلحصار ۱۱.۹، کرج ۱۰.۸، محمدشهر ۱۰.۶، فرودگاه پیام ۹.۱ و پورکان ۶.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

در شهرستان طالقان، ایستگاه تکیه‌ناوه با ۱۶.۸ میلی‌متر بیشترین بارندگی را ثبت کرده است. میزان بارش در ایستگاه‌های هرنج ۱۶.۵، ریدشت ۱۶.۳ و ناریان ۱۶.۱ میلی‌متر گزارش شده و ایستگاه سینوپتیک طالقان نیز پنج میلی‌متر و یک دهم بارندگی داشته است.

ثبت بارندگی در ساوجبلاغ و اشتهارد

آمار ایستگاه‌های هواشناسی در شهرستان ساوجبلاغ نشان می‌دهد کلسار با ۱۵.۱ میلی‌متر و هشتگرد با ۱۴.۶ میلی‌متر بیشترین بارش را در این شهرستان داشته‌اند. همچنین در ایستگاه‌های کردان ۱۲.۲، برکت ۱۲.۱، هیو ۱۱.۵ و سرخاب ۳.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

در شهرستان اشتهارد نیز میزان بارش در ایستگاه اشتهارد ۸.۶، فوزلو ۷.۸، ایپک ۷.۷ و پلنگ‌آباد ۳.۹ میلی‌متر گزارش شده است.

بارندگی در نظرآباد، فردیس و چهارباغ

بر اساس آمار اداره‌کل هواشناسی البرز، در شهرستان نظرآباد ایستگاه کشاورزی این شهرستان ۱۱.۸ میلی‌متر و ایستگاه سعیدآباد ۱.۶ میلی‌متر بارندگی ثبت کرده‌اند.

در شهرستان فردیس نیز میزان بارش در مشکین‌دشت ۱۳ و در ایستگاه فردیس ۱۴.۳ میلی‌متر بوده است. ایستگاه کشاورزی چهارباغ نیز ۱۳.۷ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده است.

این آمار مربوط به بارندگی نقطه‌ای ایستگاه‌های هواشناسی استان البرز در سامانه بارشی اخیر و منتهی به ساعت ۸:۳۰ صبح شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ است.