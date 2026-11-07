به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی چوگان کشورمان با هدایت سیامک ایلخانی‌زاده اعلام شد. امیررضا بهبدی، محمدرضا بهبدی، کیان نصیرپور (کیان هال)، بهادر بابایی، پویان بوذری و امیرحسین پورسعادتی نفرات دعوت‌شده به تیم ملی چوگان جمهوری اسلامی ایران هستند.

تیم ملی چوگان کشورمان بامداد امروز شنبه ۱۶ آبان‌ماه به‌ منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا و آفریقا و کسب سهمیه جام جهانی چوگان ۲۰۲۷، عازم ابوجا پایتخت نیجریه شد تا در مسیر کسب سهمیه حضور در جام جهانی به مصاف رقبای خود برود.

ملی‌پوشان ایران در این رقابت‌ها به مصاف تیم‌های نیجریه، پاکستان و هندوستان خواهند رفت.