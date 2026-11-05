به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم مسابقات لیگ ملی چوگان «جام دانش‌آموز» در بخش دختران روز پنجشنبه ۱۴ آبان سال جاری با هدف ترویج ورزش‌های اصیل ایرانی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به میزبانی هیات چوگان استان اصفهان در باشگاه چوگان و سوارکاری بسپار شیمی سپیدان در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد.

این رقابت‌ها به یادبود شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و گرامیداشت شهدای دانش‌آموز برگزار می شود و تلاش دارد پیوندی میان شکوه ورزش کهن چوگان و ارزش‌های والای انسانی و معنوی برقرار کند.

در جریان این مسابقات و در دیداری جذاب و نزدیک، تیم دختران اسنوا موفق شد با نتیجه ۸ بر ۷ تیم دختران باشگاه بیتا برخوار را شکست دهد.

در تیم اسنوا حسنا دیانی، حنانه کریمیان، آوا بیات، زهرا دیانی و مرسانا توکلی و برای باشگاه چوگان بیتا برخوار فاطمه داوری، پرنیا مومنی، مهسا محسنی و ملیکا کیانی مطلق به میدان رفتند.

این مسابقات در چارچوب لیگ ملی چوگان ایران و با حضور بازیکنان زیر ۱۸ سال برگزار شد؛ رویدادی که در کنار توسعه و استعدادیابی نسل آینده چوگان، فرصتی برای پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و مدرسه شجره طیبه میناب فراهم آورد.