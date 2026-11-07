به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه آیین استقبال از شهید والامقام در حسینیه گلزار شهدای بهشت محمدی بهاباد، با حضور امام جمعه، فرماندار، جمعی از مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و جمع کثیری از مردم برگزار شد.

این شهید والامقام که در سن ۲۵ سالگی و در جریان عملیات کربلای ۵، در منطقه عملیاتی شلمچه به فیض عظیم شهادت نائل آمده بود، پس از سال‌ها غربت و گمنامی، امروز به آغوش ملت بازگشت و با استقبال پرشور مردم و ادای احترام مسئولان، بار دیگر عطر ایثار و شهادت را در فضای شهرستان بهاباد پراکند.

در این مراسم، حاضران با سردادن شعارهای انقلابی، ذکر صلوات و قرائت ادعیه، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شهدای هشت سال دفاع مقدس تجدید میثاق کردند و بر تداوم راه عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید ورزیدند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پیکر مطهر این شهید گمنام در ادامه برنامه‌های استقبال و بزرگداشت، به ۴۸ نقطه از شهرستان بهاباد، از جمله مدارس، مساجد، محل برگزاری تجمعات شبانه، صنایع و معادن منتقل می‌شود تا اقشار مختلف مردم، به‌ویژه نسل جوان، فرصت حضور در کنار این یادگار دوران دفاع مقدس و تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا را داشته باشند.

استقبال باشکوه مردم بهاباد از این شهید گمنام، جلوه‌ای دیگر از ارادت و دلدادگی مردم این دیار به فرهنگ ایثار و شهادت بود؛ فرهنگی که با گذشت سال‌ها همچنان در قلب مردم زنده است و یادآور فداکاری جوانانی است که در اوج جوانی، جان خود را در راه دفاع از میهن و آرمان‌های والای خود فدا کردند.