به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۱۳ آبان با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، مسئولان و اقشار مختلف مردم بهاباد از مقابل مسجد انقلاب آغاز شد و تا مسجد جامع این شهر ادامه یافت.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر استکبار» انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه و اقدامات استکبار جهانی اعلام کردند.

راهپیمایان همچنین با در دست داشتن پلاکاردهایی، اقدامات رژیم صهیونیستی و جنایت‌های آن علیه مردم مظلوم را محکوم کردند.

در پایان این مراسم، قطعنامه پایانی راهپیمایی در ۱۰ بند قرائت شد و حاضران با سردادن تکبیر، مفاد آن را تأیید کردند.

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان علاوه بر شهر بهاباد، در بخش مرکزی، احمدآباد، آسفیچ و دیگر روستاهای این شهرستان نیز برگزار شد.