به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار غلامرضا فلاحی صبح شنبه در نشست خبری اظهار کرد: ایثار و ازجان‌گذشتگی شهدا و رزمندگان موجب حفظ اسلام، استمرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و سربلندی ایران شد و رسالت سنگینی که در این خصوص بر عهده ماست، حفظ و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به گروه‌های مختلف جامعه، به‌ویژه جوانان و نوجوانان است.

وی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت را حداقل وظیفه در قبال خون شهدا و امام شهدا دانست و افزود: برای حفظ ارزش‌های دوران طلایی دفاع مقدس باید قدم‌های بزرگی برداشته شود تا از حداقل امکانات، بیشترین استفاده را ببریم و بتوانیم فرهنگ غنی اسلامی را در جامعه نهادینه کنیم.

سرهنگ فلاحی در ادامه به تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، جمعه ۲۲ آبان، تشییع پیکر شش شهید گمنام از ساعت ۸:۳۰ صبح در بیرجند، از معراج‌الشهدا در بلوار مدرس و با حضور هیئت‌های مذهبی آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه این شهدای عزیز در عملیات‌های خیبر و کربلای ۵ و در مناطق شلمچه و جزیره مجنون به شهادت رسیده‌اند، گفت: چهار شهید گمنام به‌صورت موقت در استان حضور دارند که پس از تشییع به تهران منتقل خواهند شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت خراسان جنوبی افزود: پیکر دو شهید گمنام در معراج شهدای موقت مرکز استان برای برگزاری برنامه‌های مختلف حضور دارند و چهار شهید دیگر برای برگزاری مراسم وداع به شهرستان‌های استان منتقل خواهند شد.

سرهنگ فلاحی تصریح کرد: دو شهید گمنام با سن ۱۷ و ۲۵ سال در محوطه اداره‌کل دادگستری استان در بیرجند و دانشگاه فرهنگیان قاین به خاک سپرده خواهند شد.

وی افزود: مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در مرکز استان، شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در میدان اجتماعات شهید آیت‌الله رئیسی برگزار می‌شود.

به گفته وی، تاکنون ۱۶۱ شهید گمنام در ۷۴ نقطه استان تدفین شده‌اند که با به خاک سپردن دو شهید گمنام جدید، تعداد شهدای گمنام تدفین‌شده در نقاط مختلف خراسان جنوبی به ۱۶۳ شهید در ۷۶ نقطه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پیکر شهدای گمنام در قالب سه محور به شهرستان‌های استان منتقل می‌شود، یادآور شد: برنامه‌های حضور شهدای گمنام در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد شهرستان‌ها برگزار می‌شود و در مرکز استان نیز شب شهادت حضرت فاطمه (س)، مراسم وداع با شهدای گمنام در میدان شهید سیدعلی خامنه‌ای بیرجند برگزار خواهد شد.