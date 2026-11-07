به گزارش خبرنگار مهر، لیلاسادات ابطحی پیش از ظهر شنبه در جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی و بانوان شهرستان شهرضا با اشاره به وضعیت آسیب‌های اجتماعی در استان و این شهرستان اظهار کرد: اگرچه استان اصفهان در برخی شاخص‌های مرتبط با خودآسیب‌رسانی شرایط بهتری نسبت به میانگین کشوری دارد، اما وضعیت برخی شهرستان‌ها از جمله شهرضا در بعضی شاخص‌ها بالاتر از میانگین استانی است و نیازمند توجه و برنامه‌ریزی ویژه است.

وی افزود: وضعیت مطلوب‌تر استان نسبت به میانگین کشوری نباید موجب غفلت از مسائل و آسیب‌های موجود شود و انتظار می‌رود اقدامات دستگاه‌های اجرایی، نهادهای اجتماعی و مجموعه مدیریت شهرستان به نتایج ملموس و قابل ارزیابی منجر شود.

عبور از آموزش‌های صرف به سوی مداخلات محله‌محور

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان با تأکید بر ضرورت عبور از اقدامات صرفاً آموزشی و حرکت به سمت مداخلات مؤثر اجتماعی گفت: برای پیشگیری مؤثر از آسیب‌های اجتماعی، باید شناخت دقیق‌تری از وضعیت محلات، خانواده‌های آسیب‌پذیر و افرادی که در معرض آسیب قرار دارند، به دست آوریم.

وی خانواده‌محوری و رصد محله‌محور را از الزامات اصلی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانست و ادامه داد: در کنار شناسایی خانواده‌های آسیب‌دیده، باید ظرفیت‌ها و توانمندی خانواده‌هایی که هنوز وارد چرخه آسیب نشده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد تا با مداخلات به‌موقع، از بروز آسیب‌های بعدی جلوگیری شود.

ابطحی با اشاره به الگوی پیشنهادی وزارتخانه برای پیشگیری از خودآسیب‌رسانی بیان کرد: غربالگری منظم، مدیریت اخبار و رویدادهای مرتبط، تقویت نظام حمایتی، تسهیل دسترسی به خدمات تخصصی و سرمایه‌گذاری بر ظرفیت‌های محلی از مهم‌ترین محورهای این الگو است.

وی ضعف در استمرار حمایت از افراد آسیب‌دیده را یکی از چالش‌های جدی در این حوزه عنوان کرد و گفت: افرادی که تجربه خشونت یا خودآسیب‌رسانی داشته‌اند، نباید پس از دریافت خدمات اولیه رها شوند، بلکه لازم است در یک چرخه مستمر حمایت، پیگیری و بازبینی قرار گیرند.

پیشگیری از انزوای اجتماعی با تقویت خدمات تخصصی

مدیرکل امور اجتماعی استانداری اصفهان افزود: استمرار پیگیری‌ها می‌تواند میزان اثربخشی مداخلات را مشخص کند و زمینه بازگشت افراد آسیب‌دیده به زندگی عادی و حضور فعال در اجتماع را فراهم آورد.

ابطحی همچنین بر ضرورت توسعه خدمات تخصصی روان‌شناختی و روان‌پزشکی تأکید کرد و گفت: راه‌اندازی و تقویت مراکز تخصصی برای ارائه خدمات درمانی به افراد ارجاع‌شده، نیازمند همکاری و حمایت جدی دستگاه‌های مسئول است تا افراد متناسب با شرایط خود بتوانند از خدمات درمانی و حمایتی مؤثر برخوردار شوند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در سطح محلات اظهار کرد: بهره‌گیری از توان مشاوران، مددکاران اجتماعی، انجمن‌های محلی و گروه‌های مردمی می‌تواند اثربخشی برنامه‌های پیشگیری را افزایش دهد، زیرا هرچه برنامه‌ها با شرایط و ظرفیت‌های بومی هر منطقه تناسب بیشتری داشته باشند، نتایج مطلوب‌تری به همراه خواهند داشت.

ابطحی مقابله با انزوای اجتماعی را نیز از محورهای مهم پیشگیری از آسیب‌ها برشمرد و افزود: از شناسایی دانش‌آموزانی که در محیط مدرسه دچار انزوا هستند تا افرادی که مشارکت کمتری در فعالیت‌های اجتماعی و استفاده از خدمات محلی دارند، باید مورد توجه قرار گیرند و زمینه بازگشت و حضور فعال آنان در اجتماع فراهم شود.

وی در پایان با اشاره به بسته پیشنهادی وزارتخانه برای پیشگیری از خودآسیب‌رسانی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت پژوهش‌های انجام‌شده و تقویت همکاری بین‌بخشی دستگاه‌ها برای اجرای هرچه سریع‌تر برنامه‌های پیشگیرانه در شهرستان‌ها تأکید کرد.