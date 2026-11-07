به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه ای از انسداد محور جنوب در محدوده لرستان در پی بارندگی های شدید و بی سابقه خبر داد و اعلام کرد: در پی بارندگی‌های شدید و بی سابقه ناشی از شرایط جوی حاکم، چندین نقطه در چند بلاک از خطوط ریلی محور جنوب در محدوده استان لرستان، به دلیل آب‌شستگی دامنه کوه‌ها و ریزش سنگ به مسیر، مسدود شده است.

در پی این شرایط، تردد تعدادی از قطارهای مسافری در این محور تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

بلافاصله پس از وقوع این وضعیت، تیم‌های عملیاتی و فنی راه‌آهن به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی به محل اعزام شده و عملیات بازگشایی مسیر را آغاز کرده‌اند.

راه‌آهن ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی، تأکید می‌کند که اولویت اصلی این شرکت، حفظ ایمنی و صیانت از جان مسافران است، لذا تا زمان اطمینان کامل از پایداری مسیر و تأیید استانداردهای ایمنی، از تردد قطارها در این محدوده خودداری خواهد شد و پس از رفع کامل موانع و انجام بررسی‌های فنی لازم جهت تأیید ایمنی خط، سیر قطارهای مسافری در این محور مجدداً آغاز خواهد شد.

مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این محور از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.