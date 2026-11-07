به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی شرایط نامساعد جوی و بارش‌های کم‌سابقه، آب‌شستگی دامنه کوه‌ها و ریزش سنگ به حریم ریلی، موجب انسداد خطوط در چند بلاک از محور جنوب در محدوده استان لرستان شده است.

بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، فنی و مهندسی به همراه ماشین‌آلات تخصصی و تجهیزات راه‌سازی به مناطق آسیب‌دیده اعزام شدند و عملیات پاک‌سازی، ایمن‌سازی و بازگشایی مسیر را آغاز کردند.

توقف حرکت قطارها تا تأیید ایمنی مسیر

مسئولان راه‌آهن با تأکید بر اینکه حفظ ایمنی و صیانت از جان مسافران اولویت اصلی این مجموعه است، اعلام کردند: تا زمان رفع کامل موانع، تحکیم بستر خط و دریافت تأییدیه‌های ایمنی از سوی کارشناسان فنی، هیچ قطاری در این محدوده تردد نخواهد کرد و حرکت قطارها پس از اطمینان کامل از ایمنی مسیر از سر گرفته می‌شود.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ضمن عذرخواهی از مسافران به دلیل بروز این مشکل پیش‌بینی‌نشده، از آنان خواست برای اطلاع از آخرین وضعیت حرکت قطارها و زمان بازگشایی محور، پیش از عزیمت به ایستگاه‌ها با سامانه ارتباطی «صدا و مسافر راه‌آهن» به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.