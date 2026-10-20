به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، روبات انسان نمای v۰.۹ می تواند اجسامی تا وزن ۳۵ کیلوگرم را هل بدهد و باری تا وزن ۲۰ کیلوگرم را حمل کند. نمایش توانمندی های روبات تلاش های محققان برای بهبود قابلیت دستکاری اشیا توسط روبات از طریق یادگیری مبنی بر روش های کنترل و بازخورد بصری طی تعاملات فیزیکی با اشیا را نشان می دهد.

گجت جدید محققان KAIST قابلیت حرکت تمام بدن را با توانمندی دستکاری اشیا نمایش می دهد. KAIST با همکاری آزمایشگاه RAILAB روبات را توسعه داده است. آزمایشگاه مذکور بازوهای روباتیک آن را طراحی کرده است. این پلتفرم قابلیت‌های حرکت، دست‌کاری اشیا و کنترل مبتنی بر یادگیری را با یکدیگر ادغام می‌کند.»

در ویدئوی منتشر شده از این روبات روی چگونگی هماهنگی میان بدنه و بازوهای روبات هنگام تعامل با اشیا تمرکز شده است.

این روش به جای آنکه راه رفتن، دستکاری کردن اشیا و غیره را فعالیت هایی جداگانه به حساب بیاورد، این روش آنها را در کنار هم قرار می دهد تا روبات بتواند بدنه خود را هنگام اعمال فشار از طریق بازوهایش حرکت دهد.

به گفته محققان هماهنگی در این روبات اهمیت زیادی دارد زیرا هل دادن اجسام یا بلند کردن آنها نیرویی که روی بدنه روبات انسان نما به کار می رود را تغییر می دهد.