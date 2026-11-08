به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، اما در پایان شیفت کاری فقط چهار ماشین ارزیابی عملکرد را با موفقیت پشت سر گذاشتند که این امر نشان دهنده مشکلاتی است که روبات ها هنوز هنگام انجام فعالیت های روزمره با آن روبرو می شوند.

این آزمایش «روبات ها هرگز تعطیل نمی شوند» نام داشت و توسط شرکت روباتیک AGIBOT سازماندهی شده بود که از ۱۰ صبح روز دوم نوامبر تا ۱۰ صبح سوم نوامبر در یک فروشگاه در شانگهای برگزار شد. این شرکت شش روبات انسان نمای چرخ دار G۲ را به کار گرفت و این چالش را به طور زنده پخش کرد در پلتفرم های آنلاین بیش از دو میلیون تماشاچی را به خود جذب کرد.

به گفته شرکت روباتیک مذکور ماشین ها در مجموعه ۱۷۳۰ فعالیت را طی آزمایش انجام دادند. اما دو روبات که وظیفه تمیز کردن و بازرسی قفسه ها و همچنین پر کردن آنها را برعهده داشتند به عملکرد مورد نظر شرکت دست نیافتند.

به شش روبات مذکور فعالیت های خرده فروشی مختلفی مانند کمک به مشتریان، کنترل محصولات، آماده سازی قهوه، سرویس غذای گرم و تمیزکاری محول شد.

AGIBOT گزارش داد این ماشین ها ۶۸۳ تعامل خدمت - مشتری، ۳۶۹ فعالیت برداشتن محصول و ارسال، ۱۴۷ سفارش قهوه و ۱۲۶ سرو صبحانه را انجام دادند. آنها همچنین ۲۷۷ بازرسی قفسه ها و تامین دوباره ذخایر و ۱۲۸ فعالیت تمیز کردن میزها را انجام دادند.

آزمایش مذکور چهار بازه عملیاتی یعنی شلوغی زمان ناهار، اوج فعالیت در عصرها، عملیات های شبانه و شلوغی صبحانه روز بعد را پوشش دادند. این امر روبات ها را در معرض سطوح مختلف فعالیت های مربوط به مشتریان و شرایط متغیر فروشگاه ها به جای محدودسازی نمایش به یک فعالیت کوتاه مدت و کنترل شده، قرار داد.

شرکت روباتیک ماشین ها را براساس زمان فعالیت، تکمیل فعالیت، بازخورد مشتری، مدت زمان واکنش و توانایی برای کنترل موقعیت های غیر منتظره ارزیابی کرد. چهار روبات ارزیابی نهایی را با موفقیت پشت سر گذاشتند اما دو دستگاه برای ارتقای بیشتر به گروه رصد اضافه شدند.

این آزمایش نشان داد فعالیت های مدیریت قفسه ها و تمیزکاری به طور خاص چالش برانگیز است.