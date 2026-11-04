به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، استارت آپ دیمنسیونال یک آگهی شغلی را منتشر کرده و به دنبال افرادی است که روبات های چهارپای آن را برای شیفت هایی چهار تا شش ساعته راهبری کنند.

این روبات ها که ساخت شرکت چینی یونی تری هستند، حدود دو هزار دلار قیمت دارند و می توان از طریق یک اپ موبایل یا کنترل از راه دور آنها را هدایت کرد. متقاضیان این شغل نیاز به سابقه شغلی مرتبط با سگ ها یا روبات ها نیستند هرچند در یک آگهی شغلی که قبلا منتشر شده بود، آنها باید می توانستند تجهیزاتی با وزن ۱۵ کیلوگرم را به راحتی کنترل کنند.

اگر سگ های روباتیک طی گردش بیش از حد داغ شوند یا فعالیت شان متوقف شود، انتظار می رود کنترل کننده انسانی ماشین مذکور را به دفتر شرکت برگرداند.

در حساب فیس بوک این شرکت آمده است: از همین حالا شروع کنید و پس از تکمیل هر شیفت دستمزد بگیرد. آموزش با دریافت حقوق نیز شامل می شود. شرکت دیمنسیونال افراد قابل اعتماد را برای راهبری روبات های چهارپا در فضای خارجی جهت آزمایش مسیرها در سراسر سن فرانسیسکو استخدام می کند.

ایده اصلی آن است که این افراد به بهبود ناوبری خودکار روبات ها کمک کنند و به هوش مصنوعی بیاموزند چگونه در شرایط واقعی ماشین را کنترل کند.

دیمنسیونال مشغول توسعه سیستم راهبری منبع بازی است که به عامل های هوش مصنوعی اجازه می دهد انواع مختلفی از روبات را دستوراتی که به زبان طبیعی بیان می شود، کنترل کنند.

هدف نهایی شرکت آن است که به عامل های هوش مصنوعی امکان می دهد روبات های قادر به انجام فعالیت های فیزیکی مانند ارسال مواد غذایی کار در محل ساخت و ساز یا انجام فعالیت های کارخانه ای را کنترل کنند.