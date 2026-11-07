حسن هانی‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه امید بستن به تغییر رفتار نظام سلطه از طریق جابه‌جایی‌های حزبی و جناحی یا امتیازدهی به آمریکا، تصوری اشتباه است، اظهار کرد: تجربه ۴۷ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران در تعامل با آمریکا، تجربه‌ای گران‌سنگ و عبرت‌آموز است؛ چراکه در طول این چهار دهه، دولت‌های مختلفی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا روی کار آمده‌اند، اما رویکرد کلی این کشور در قبال ایران همچنان تهاجمی و تقابلی باقی مانده است.

وی افزود: سیاست راهبردی آمریکا در قبال ایران هیچ‌گونه تغییر بنیادینی نداشته و تغییرات صورت‌گرفته عمدتاً در سطح تاکتیکی و شیوه‌های اجرایی بوده است. بنابراین، این تصور که تغییرات ظاهری در ساختار سیاسی و جابه‌جایی احزاب در آمریکا می‌تواند زمینه‌ساز برقراری روابطی متفاوت میان تهران و واشنگتن شود، تصوری نادرست است.

کارشناس مسائل بین‌الملل با اشاره به عملکرد دولت‌های مختلف آمریکا تصریح کرد: در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و جو بایدن، تحریم‌های گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی علیه ایران اعمال شد و در دوره دونالد ترامپ نیز شیوه تقابل آمریکا از ابزارهای فشار و جنگ نرم به سمت رویکردهای نظامی و تقابل مستقیم تغییر پیدا کرد.

هانی‌زاده ادامه داد: نباید ارزیابی خود را از سیاست‌های کلان آمریکا بر اساس تغییر دولت‌ها و جریان‌های سیاسی این کشور دستخوش تغییر کنیم؛ چراکه واشنگتن در رویکردهای خود، منافع راهبردی و کلان خود و رژیم صهیونیستی را در اولویت قرار می‌دهد و این مسئله در تعامل با کشورهای مستقل نیز قابل مشاهده است.

وی با بیان اینکه بیانات رهبر انقلاب برآمده از تجربه سال‌های گذشته در مواجهه با سیاست‌های آمریکا است، گفت: به‌ویژه در ماه‌های گذشته، حملات منتسب به آمریکا خساراتی به زیرساخت‌های ایران وارد کرده و مراکز درمانی، مدارس و تأسیسات خدماتی نیز از جمله اهداف آسیب‌دیده بوده‌اند.

کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این تحولات و تجربه‌های تاریخی می‌تواند برای جریان‌های مختلف سیاسی کشور درس‌آموز باشد و ضرورت تقویت وحدت و انسجام داخلی را در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا بیش از پیش نشان دهد.