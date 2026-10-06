حسن هانی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تظاهرات دانش‌آموزان در فرانسه، اظهار کرد: اعتراضات گسترده اخیر در فرانسه نشان‌دهنده وجود یک بحران پنهان اجتماعی در این کشور است.

وی با بیان اینکه میان نخبگان و بخش‌های مختلف جامعه فرانسه درباره نحوه مدیریت این اعتراضات اختلاف نظر وجود دارد، افزود: دولت فرانسه با نحوه برخورد خود با معترضان، به‌ویژه دانش‌آموزان، سابقه نامطلوبی در زمینه حقوق بشر از خود برجای گذاشته است.

کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: دستگیری بیش از سه هزار نفر و برخورد نیروهای امنیتی با معترضان، پرسش‌های جدی درباره میزان پایبندی دولت فرانسه به حقوق بشر ایجاد کرده است؛ این در حالی است که فرانسه همواره خود را مهد دموکراسی و آزادی معرفی می‌کند.

هانی‌زاده با اشاره به گزارش‌ها درباره برخورد پلیس با معترضان، گفت: اعتراضات دانش‌آموزان در بسیاری از موارد مسالمت‌آمیز بود، اما برخورد سخت‌گیرانه دولت مکرون و بازداشت گسترده معترضان، به‌ویژه افراد کم‌سن‌وسال، با ادعاهای فرانسه درباره آزادی و حقوق بشر در تعارض قرار دارد.

وی تصریح کرد: این بحران، فاصله میان مواضع اعلامی دولت فرانسه درباره حقوق بشر و نحوه مواجهه آن با اعتراضات داخلی را آشکار کرده است؛ کشوری که از وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها انتقاد می‌کند، اکنون با انتقادهای مشابهی درباره عملکرد خود در داخل مواجه شده است.

کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: افزایش اعتراضات، بازداشت‌ها و برخوردهای امنیتی نشان می‌دهد فرانسه با یک بحران اجتماعی جدی روبه‌رو است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، می‌تواند پیامدهای سیاسی گسترده‌ای برای دولت این کشور به همراه داشته باشد.

هانی‌زاده در پایان گفت: ادامه این روند ممکن است فشارهای اجتماعی و سیاسی بر دولت فرانسه را افزایش داده و حتی به تغییرات جدی در ساختار سیاسی و دولت این کشور منجر شود.