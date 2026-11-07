به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «اشمرز» نوشته بوریس ویان با ترجمه و کارگردانی پریناز جهانی و تهیه کنندگی حامد شفیع خواه از ۱۷ آبان‌ در خانه نمایش دا روی صحنه می‌رود.

«اشمرز» داستان خانواده‌ای است که در خانه‌ای زندگی می‌کنند و با ورود موجودی ناشناخته به نام اشمرز، آرامش و نظم زندگی‌شان به‌تدریج برهم می‌خورد. اعضای خانواده در مواجهه با این اتفاق، تلاش می‌کنند شرایط موجود را حفظ کنند اما حضور این موجود، آن‌ها را با موقعیتی غیرعادی و هراس‌آور روبه‌رو می‌کند.

این نمایش برای نخستین‌بار در ایران اجرا می‌شود و ترجمه فارسی آن با اجازه رسمی صاحب امتیاز اثر و تأییدیه انجمن نویسندگان و آهنگسازان دراماتیک فرانسه (SACD) انجام شده است.

در این نمایش رضا منصوری، بیتا عرفان‌فر، نازنین طهماسبی، سامان ولی‌سلطانی، مهدی رضوی و محمد حاجی‌زاده به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل نمایش می‌توان به حمیدرضا منجر طراح صحنه و نور، یلدا هریوندی طراح لباس و گریم، سپهر شعبانی آهنگساز، محمدعلی برنجی عکاس، کامیاب رحیمی طراح پوستر و گرافیست، نازنین اوحدی منشی صحنه و زهرا امیری برنامه‌ریز اشاره کرد.

نمایش «اشمرز» از ۱۷ آبان تا ۱۷ آذر، هر شب ساعت ۲۰:۴۵ در خانه نمایش دا اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از طریق سایت تیوال تهیه کنند.