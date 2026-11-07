سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ورود سامانه کم فشار بارشی به استان سمنان و فعالیت آن به صورت بارش های رگباری به خصوص در ارتفاعات و مناطق مستعد بارش شامل ییلاقات بیان کرد: محورهای مرتفع استان لغزنده هستند.

وی با بیان اینکه بارش ها همچنین سبب مه آلودگی و کاهش دید افقی شده است، افزود: تمام راه های اصلی استان هم اکنون باز و تردد در آنها به صوت روان در حال انجام بوده اما بارش ها و لغزندگی جاده ها سبب کندی تردد شده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه رانندگان از تردد غیرضروری در گردنه ها و مناطق مرتفع استان پرهیز کنند، بیان کرد: د هنگام لغزندگی معابر برون شهری، رعایت سرعت و فاصله طولی مطمئن حائز اهمیت است.

بزرگی با بیان اینکه خواستار رعایت تمام نکات ایمنی در هنگام بارش ها در نقاط مرتفع استان سمنان شد و افزود: لغزندگی معابر به دلیل بارش می تواند راکبان خودروها را با مشکل روبرو کند لذا باید ضمن رعایت سرعت مطمئن از سبقت بی مورد و همچنین عبور از میان چاله های آب که می تواند سبب کشش و انحراف خودرو شوند، دوری کرد.

گفتنی است طبق اعلام سازمان هواشناسی طی روزهای شنبه تا پایان دوشنبه در نقاط مختلف استان سمنان به خصوص نیمه شمالی و مناطق مرتفع و شمال شرق استان، شاهد فعالیت سامانه کم فشار بارشی و همچنین وزش بادهای شدید خواهیم بود که این امر به صدور هشدار نارنجی هواشناسی در استان منجر شده است.