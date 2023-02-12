سرهنگ موسی بزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به استقرار سامانه کم فشار بارشی از شب گذشته و بارش برف به خصوص در ارتفاعات، تاکید کرد: بارش مداوم برف از شب گذشته و امروز صبح در تمام نقاط استان سمنان سبب لغزندگی جاده‌ها شده است.

وی با بیان اینکه همراه داشتن ادوات زمستانی در راه‌های استان الزامی است، افزود: از تردد خودروهایی که زنجیر چرخ ندارند، جلوگیری می‌شود همچنین به دلیل کاهش دید، همراه داشتن مه شکن نیاز است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه همراه داشتن سوخت کافی، عدم عجله داشتن، رعایت سرعت و فاصله مطمئن، همراه داشتن غذای خشک و پتو، اطمینان از سلامت خودرو، بخاری و برف پاک کن‌ها و… در زمره دیگر توصیه‌های پلیس راه است، گفت: مردم استان در صورت عدم ضرورت و اضطرار، در راه‌های بین شهری، به خصوص نقاط مرتفع تردد نکنند.

بزرگی با بیان اینکه هشدار زرد هواشناسی درباره بارش برف و باران امشب نیز ادامه دارد، گفت: طبق اعلام هواشناسی یخبندان جاده‌ها و آب گرفتگی معابر در زمره تأثیرات جبهه هوای سرد و بارشی در استان سمنان است.

گفتنی است بارش‌های امروز و سرمای شدید هوا همزمان با شامگاه یکشنبه وضعیت خطرناکی را در جاده‌های استان پدید آورده است.