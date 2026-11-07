سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تشدید بارش باران در محورهای منتهی به گلپایگان و به منظور پیشگیری از بروز حوادث و حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای، تصمیم به مسدود شدن مسیر علویجه و محور دُر و تیکن به سمت گلپایگان گرفته شد.

وی افزود: شرایط جوی در برخی محورهای مواصلاتی استان اصفهان ناپایدار است و بارندگی می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها و افزایش احتمال وقوع حوادث رانندگی شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط بارندگی گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی و شرایط جوی مسیر مورد نظر خود را بررسی کنند.

میرزایی ادامه داد: رانندگانی که ناچار به تردد در محورهای بارانی هستند، باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با وسیله نقلیه جلویی را حفظ کنند.

وی با تأکید بر لزوم توجه جدی به محدودیت‌های ترافیکی اظهار کرد: رانندگان باید از ورود به مسیرهای مسدود شده خودداری کنند و به هشدارها و دستورات عوامل پلیس راه در محورهای مواصلاتی توجه داشته باشند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: رعایت احتیاط در شرایط جوی نامساعد و همکاری با مأموران پلیس راه، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث و حفظ ایمنی رانندگان و سرنشینان وسایل نقلیه دارد.

میرزایی در پایان از رانندگان خواست با توجه به ادامه شرایط ناپایدار جوی و احتمال لغزندگی جاده‌ها، از ترددهای غیرضروری پرهیز کرده و در صورت ضرورت سفر، با تجهیزات و آمادگی لازم در محورهای مواصلاتی تردد کنند.