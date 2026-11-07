به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی پیش از ظهر شنبه در حاشیه اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مدارس روستایی استان قم اظهار کرد: طرح ارتقای فرهنگ ایمنی و ترافیک با هدف آشنایی دانش‌آموزان با اصول عبورومرور ایمن و کاهش مخاطرات ناشی از تردد در محورهای برون‌شهری، در مدارس واقع در حاشیه راه‌های استان به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه این برنامه در سال ۱۴۰۵ و با مشارکت دستگاه‌های اجرایی مرتبط دنبال می‌شود، افزود: طرح مذکور با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، آموزش و پرورش، پلیس راه، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرا در ۷۳ مدرسه حاشیه راه‌های استان تدارک دیده شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به گستره جغرافیایی اجرای این برنامه بیان کرد: مدارس روستاهای شهرستان جعفرآباد و بخش‌های سلفچگان و خلجستان جامعه هدف این طرح هستند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده از دهم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

اسدی با تشریح رویکردهای فرهنگی و اجرایی این برنامه خاطرنشان کرد: آموزش مفاهیم ایمنی به دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه‌ها از جمله برنامه‌هایی است که هر سال در قالب اقدامات فرهنگی و فیزیکی در مناطق روستایی استان دنبال می‌شود.

آموزش ایمنی با برنامه‌های نمایشی و مسابقات

وی با اشاره به شیوه‌های متنوع اجرای بخش فرهنگی طرح گفت: برگزاری برنامه‌های آموزشی و انگیزشی، مسابقات پیامکی، اجرای نمایش‌های آموزشی و توزیع اقلام فرهنگی با پیام‌های مرتبط با ایمنی ترافیک از جمله اقداماتی است که برای انتقال مفاهیم مورد نظر به دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم ادامه داد: در این برنامه اقلامی نظیر کیف مدرسه، جامدادی و دفترچه‌های بازی که با پیام‌ها و نمادهای ایمنی ترافیک طراحی شده‌اند، در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و اجرای مسابقات و اهدای جوایز نیز از دیگر بخش‌های آن است.

اسدی با اشاره به ارزیابی میدانی مدارس پیش از اجرای برنامه‌ها تصریح کرد: پس از هماهنگی‌های انجام‌شده و بازدید از تعدادی از مدارس واقع در حاشیه راه‌های استان، مجموعه فعالیت‌های نمایشی، مسابقه‌های آموزشی و اهدای جوایز متناسب با گروه هدف تشخیص داده شد و اجرای آن در دستور کار قرار گرفت.

وی همچنین از پیش‌بینی برنامه‌های اطلاع‌رسانی تصویری در مدارس خبر داد و اظهار داشت: نصب بنرهای حاوی پیام‌های آموزشی و هشدارهای ترافیکی در ۱۵۰ مدرسه حاشیه راه‌های استان از دیگر اقدامات این طرح است که محتوای آن به شکل نوشتاری و تصویری در معرض دید دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

پیام‌های ترافیکی به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود

اسدی با بیان اینکه محتوای آموزشی بنرها به‌صورت دوره‌ای تغییر خواهد کرد، افزود: هر ماه پیام‌های جدیدی با موضوع آموزش مقررات و اصول ایمنی ترافیک جایگزین بنرهای قبلی می‌شود تا دانش‌آموزان به‌طور مستمر با نکات ضروری در زمینه تردد ایمن آشنا شوند.

وی میزان اعتبار اختصاص‌یافته به اجرای طرح آموزشی و انگیزشی ایمنی و ترافیک را بیش از پنج میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار برای اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مدارس حاشیه راه‌های استان اختصاص یافته است.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با اشاره به روند اجرای این برنامه در ماه‌های ابتدایی آغاز طرح خاطرنشان کرد: این برنامه تاکنون در ۶ مدرسه دخترانه و پسرانه اجرا شده و استقبال مطلوب دانش‌آموزان از موضوعات آموزشی و شیوه برگزاری برنامه‌ها را به همراه داشته است.

اسدی هدف اصلی از اجرای این طرح را ارتقای آگاهی دانش‌آموزان نسبت به مقررات و الزامات ایمنی تردد در جاده‌ها دانست و تأکید کرد: آشنایی نسل دانش‌آموز با اصول ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی، به‌ویژه در مناطق روستایی و مدارس واقع در حاشیه محورهای مواصلاتی، با هدف کاهش حداکثری سوانح و حوادث سفرهای برون‌شهری دنبال می‌شود.