به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بادله، بعد از ظهر شنبه ، در جمع خبرنگاران ، از ترمیم پایه آسیب‌دیده شبکه برق‌رسانی روستای امارت فیروزکوه خبر داد و اظهار کرد: روز پنجشنبه سقوط یک قطعه سنگ بزرگ از کوه و برخورد آن با یکی از پایه‌های فشار متوسط شبکه برق این روستا، موجب شکستگی پایه شد.

وی با اشاره به نصب ترانسفورماتور روی این پایه افزود: با وجود شدت برخورد سنگ، ترانسفورماتور دچار آسیب نشد.

مدیر منطقه برق فیروزکوه ادامه داد: در پی وقوع این حادثه، روز جمعه نیروهای عملیاتی واحد تعمیرات در محل حاضر شدند و با انجام اقدامات فنی، پایه آسیب‌دیده را ترمیم و شبکه برق‌رسانی را به وضعیت عادی بازگرداندند.

بادله با اشاره به اهمیت حفظ پایداری و ایمنی شبکه برق‌رسانی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی با حضور به‌موقع و تلاش مستمر، اقدامات لازم را برای رفع حادثه و بازسازی شبکه انجام دادند.