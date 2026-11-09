به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ توحید فارسی بعد از ظهر دوشنبه در بیان جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی درخواست و مطالبات مردمی، طرح ارتقا امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاری های اجتماعی، برهم زنندگان نظم و امنیت در کافی شاپ ها و کافه های حوزه کمربندی شمالی با هماهنگی دادستان محترم شهرستان توسط ماموران انتظامی شهرستان و عوامل شهرداری به اجرا در آمد.

وی افزود: در اجرای این طرح از ۳۵ باب اماکن صنفی بویژه کافه و کافی شاپ های در سطح کمربندی شمالی بازدید و به ۱۵ باب واحد صنفی تذکر و ۲ واحد کافی شاپ نیز به علت عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی و ایجاد سد معبر و عدم رعایت شئونات پلمب شد.

وی از دیگر اهداف اجرای طرح های ارتقا امنیت اجتماعی را حضور قدرتمند و مستمر پلیس در برخورد با جرائم توسط افرادی که قصد ایجاد مزاحمت و سلب امنیت را دارند برشمرد و خاطرنشان کرد: ماموران پلیس از هر لحاظ آمادگی مقابله با هرگونه هنجارشکنی احتمالی را دارند.