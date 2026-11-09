به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران یگان امداد در مسیر جلفا به مرند به یک دستگاه سواری مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بررسی از خودروی توقیفی، مقدار ۱۸۰ کیلو گرم انواع شکلات و تعداد ۳۱۲ عدد انواع لوازم بهداشتی قاچاق به مارک خارجی و ارزش ۳ میلیارد ریال را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرند با بیان اینکه در این راستا یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد اظهار داشت: برخورد با قاچاقچیان در دستور کار پلیس شهرستان می باشد از شهروندان درخواست می شود در صورت برخورد با هرگونه قاچاق کالا و اقلام ممنوعه مراتب را در اسرع وقت به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.