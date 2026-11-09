به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخی روز دوشنبه با اشاره به آغاز بارش برف و برودت هوا در استان خاطرنشان کرد: امسال علاوه بر ناترازی ۳۵۰ میلیون مترمکعبی موجود، در پی حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز نیز از مدار خارج شده و شرایط دشواری را برای تأمین انرژی در فصل سرد سال رقم زده است.

وی اظهار کرد: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان این صنعت، نیمی از ظرفیت آسیب‌دیده جبران و ۱۰۰ میلیون مترمکعب گاز به مدار توزیع بازگشته است، با این حال همچنان میزان گاز نسبت به سال گذشته با ۱۵ درصد کمبود مواجه است.

شیخی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده مدیریت مصرف در عبور از شرایط موجود اظهار کرد: جبران این محدودیت از طریق مدیریت مصرف امکان‌پذیر است و امسال باید با نگاهی اجتماعی و نوع‌دوستانه، گاز را به‌درستی مصرف کنیم تا هم‌وطنان ساکن مناطق مرزی و کوهستانی نیز در روزهای سرد سال از نعمت گاز برخوردار باشند.

وی با اشاره به برخورداری ۹۹.۸ درصدی خانوارهای استان از گاز طبیعی خاطرنشان کرد: باید با مصرف صحیح و منطقی، امکان استفاده از این انرژی ارزشمند را در بخش‌های زیرساختی و مولد کشور فراهم کنیم.

شیخی با بیان اینکه مصرف بهینه گاز نقش مستقیمی در استمرار فعالیت واحدهای تولیدی دارد گفت: سال گذشته تعداد بسیار محدودی از صنایع عمده استان با محدودیت مصرف مواجه شدند و همراهی مردم در مدیریت مصرف، نقش مؤثری در تداوم فعالیت صنایع مهم استان داشت.

شیخی با اشاره به اولویت تأمین گاز در بخش‌های خانگی، درمانی، غذایی و دارویی خاطرنشان کرد: تداوم مصرف بهینه در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در روزهای اوج سرما، می‌تواند از اعمال محدودیت در تأمین گاز صنایع جلوگیری کرده و به پایداری تولید و اقتصاد کشور کمک کند.

وی نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی را ضرورتی اجتماعی دانست و تأکید کرد: مدیریت مصرف گاز نباید به فصل سرما محدود شود، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی و مسئولیت اجتماعی تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به آمادگی این شرکت برای فصل سرد سال اظهار کرد: از اواسط شهریورماه برنامه‌ریزی‌های فنی و عملیاتی، اقدامات مدون در حوزه حفظ و نگهداری ایستگاه‌ها و تجهیزات و تدوین سناریوهای مدیریت بحران انجام شده و مجموعه شرکت گاز با تمام توان برای تأمین پایدار گاز در زمستان آماده است

شیخی با اشاره به طرح‌های ملی بهینه‌سازی مصرف گاز، طرح بهسازی موتورخانه‌ها، فعالیت شرکت‌های کارور و طرح ملی همیار گاز و تربیت سفیران انرژی را از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی کشور برای اصلاح الگوی مصرف برشمرد و بر ضرورت مشارکت عمومی در تحقق اهداف این طرح‌ها تأکید کرد.