حمزه محمدی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از وقوع حادثه انحراف یک دستگاه مینی‌بوس در محور دهلران به اندیمشک با ۸ مصدوم خبر داد.

وی اظهار کرد: این حادثه ساعت ۸ صبح روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ رخ داد که بلافاصله پس از اعلام گزارش، تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی به مصدومان را در دستور کار قرار داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه حادثه و انجام اقدامات امدادی، دو نفر از مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل کردند.