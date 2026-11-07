به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی با تشریح جزئیات سه تصادف منجر به فوت در محورهای استان اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۸:۳۰ شب گذشته در باند جنوبی آزادراه قزوین–کرج و محدوده نیروگاه رخ داد.

وی افزود: در این حادثه، سقوط دو گونی کاه از یک دستگاه خودروی باری ناشناس در سطح جاده، موجب تغییر مسیر یک دستگاه خودروی سواری شاهین و برخورد آن با پژو ۲۰۶ شد.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در پی این تصادف، یک خانم حدوداً ۶۰ ساله که سرنشین عقب خودروی شاهین بود و از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کرد، بر اثر شدت جراحات جان باخت.

برخورد مرگبار اتوبوس با کامیون در آزادراه قزوین–کرج

تقی‌خانی با اشاره به دومین حادثه گفت: ساعت ۵ صبح امروز در کیلومتر ۴۶ باند جنوبی آزادراه قزوین–کرج و محدوده پادگان جوادنیا، یک دستگاه اتوبوس به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در جاده لغزنده و بی‌توجهی کافی به جلو، با یک دستگاه کامیون برخورد کرد.

وی افزود: اتوبوس پس از برخورد از مسیر منحرف شد و با خاکریزهای حاشیه آزادراه برخورد کرد. بر اثر شدت حادثه، سه نفر از سرنشینان که از کمربند ایمنی استفاده نمی‌کردند، به بیرون از اتوبوس پرتاب شدند و یک خانم ۳۸ ساله پس از سقوط به زیر اتوبوس جان خود را از دست داد.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین از سومین تصادف منجر به فوت در ساعت ۱۱:۵۰ امروز خبر داد و بیان کرد: یک دستگاه خودروی سواری سمند با پلاک ایران ۳۸ در باند جنوبی آزادراه قزوین–زنجان و محدوده شهرستان تاکستان، به دلیل آب‌گرفتگی سطح آزادراه کنترل خود را از دست داد و پس از انحراف از مسیر واژگون شد که در این حادثه راننده ۴۲ ساله خودرو جان باخت.

تقی‌خانی با اشاره به تداوم بارندگی و لغزندگی محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: مشاهدات میدانی مأموران پلیس راه در جریان گشت‌زنی‌ها نشان می‌دهد برخی رانندگان همچنان بدون توجه به شرایط جوی و وضعیت سطح راه، با سرعت غیرمطمئنه حرکت می‌کنند و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت نمی‌کنند؛ موضوعی که زمینه‌ساز وقوع تصادفات در محورهای استان شده است.

وی با هشدار درباره افزایش احتمال وقوع حوادث در صورت تداوم این روند تأکید کرد: رانندگی در شرایط بارندگی نیازمند تغییر رفتار راننده و افزایش احتیاط است و رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی در جاده‌های خیس یک ضرورت حیاتی به شمار می‌رود.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگان خواست با توجه به پیش‌بینی تداوم بارندگی در دو تا سه روز آینده، در صورت نداشتن ضرورت، سفر خود را به پس از پایان بارندگی موکول کنند.

تقی‌خانی با بیان اینکه باران نعمت الهی است، گفت: نباید با بی‌احتیاطی و نادیده گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی، این نعمت را به زمینه‌ای برای وقوع حوادث تلخ تبدیل کنیم.

وی در پایان از رانندگان خواست سرعت خود را متناسب با میزان بارندگی و لغزندگی مسیر کاهش دهند، فاصله طولی ایمن را به‌ویژه در آزادراه‌ها رعایت کنند و پیش از حرکت از سلامت برف‌پاک‌کن‌ها، سیستم تهویه و بخارزدای شیشه‌ها اطمینان حاصل کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین همچنین بر پرهیز از توقف در حاشیه آزادراه‌ها، به‌ویژه در ساعات تاریکی هوا و هنگام بارندگی، تأکید کرد و افزود: روشن بودن چراغ‌های خودرو در شرایط جوی نامساعد، چه در روز و چه در شب، نقش مهمی در دیده‌شدن خودرو و پیشگیری از تصادفات دارد.