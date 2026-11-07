به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده‌های متجاوز سعودی امروز در جنایتی هولناک در استان صنعاء، چندین خانه و تجمع مسکونی را در شهرستان بنی‌حُشیش، واقع در شرق پایتخت، مستقیماً هدف قرار دادند. این حمله در ادامه سلسله جنایات سازمان‌یافته علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی صورت گرفته است.

مدیر دفتر بهداشت شهرستان بنی‌حُشیش تأیید کرد که شمار قربانیان این حملات به ۱۱ شهید و ۲۰ زخمی افزایش یافته است که در میان آنان زنان و کودکان نیز حضور دارند. این آمار اولیه قربانیان جنایت هولناکی است که جنگنده‌های دشمن در روستای الشریه، واقع در این شهرستان، مرتکب شدند.

خبرنگار المسیره گزارش داد که در پی حملات هوایی شدید، پنج خانه به‌ طور کامل بر سر ساکنانشان ویران شده است. عملیات جست‌وجو و بیرون کشیدن قربانیان از زیر آوار همچنان ادامه دارد.

جنگنده‌های متجاوز سعودی در اقدامی جنایتکارانه و ناجوانمردانه که با هدف افزایش شمار قربانیان و مختل کردن عملیات امدادرسانی صورت گرفت، در این عملیات دو حمله هوایی انجام دادند و گروه‌های امداد و امدادگرانی را که در محل جنایت حضور داشتند و برای نجات مجروحان و انتقال آنان به بیمارستان‌ها تلاش می‌کردند، مستقیماً هدف قرار دادند.



دیروز نیز دشمن سعودی با هدف قرار دادن بازار الحضاره در منطقه الوازعیه استان تعز، در اوج رفت‌وآمد و ازدحام شهروندان، کشتاری خونین علیه غیرنظامیان مرتکب شد. در پی این حمله، بیش از ۳۰ غیرنظامی شهید و زخمی شدند.

به نظر می‌رسد رژیم آل سعود برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌های متوالی خود در جبهه‌های زمینی و ناتوانی در مقابله با موشک‌های یمنی که زیرساخت‌های نظامی و تاسیسات حیاتی آل سعود را آزادانه هدف قرار می‌دهند، به نسل کشی و کشتار حداکثری مردم و شهروندان بی‌گناه یمنی روی آورده تا شاید بتواند به این ترتیب فشارها بر دولت قانونی یمن برای تسلیم شدن در جنگ را افزایش دهد.