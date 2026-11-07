به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در تازه‌ترین واقعه ثبت شده یک مرد ۴۰ ساله که به عنوان نگهبان در یک ساختمان نیمه کاره در روستای «یکن‌آباد» از توابع بخش مرکزی شهرستان همدان مشغول به کار بود، به دلیل نشت گاز مونوکسید کربن در محل استراحت خود دچار مسمومیت شدید شد و جان باخت.

وی با اشاره به آمار نگران‌کننده ۶ ماهه نخست سال جاری افزود: در ۶ ماه امسال ۱۹ نفر شامل ۱۵ مرد و ۴ زن بر اثر استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن در استان همدان جان باخته‌اند درحالی که در مدت مشابه سال گذشته تعداد متوفیان ۴ نفر بود که مقایسه این آمار نشان دهنده رشد چشمگیر قربانیان است و بیشترین میزان تلفات نیز با ۷ مورد فوتی مربوط به فروردین ماه بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با توجه به آغاز فصل سرما نسبت به وضعیت ایمنی کانکس‌ها و اتاقک‌های نگهبانی هشدار داد و تصریح کرد: استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد مانند گاز پیک‌نیکی، منقل و بخاری‌های بدون دودکش در محیط‌های محصور بیشترین سهم را در بروز مسمومیت‌های مرگبار دارد و کارفرمایان باید ایمنی این فضاها را در اولویت قرار دهند.

مالمیر با یادآوری اینکه مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است، علائم اولیه مسمومیت را شامل سردرد، سرگیجه، تهوع و ضعف عضلانی دانست که در صورت عدم تهویه هوا به کاهش هوشیاری و مرگ منجر می‌شود.

وی بر لزوم بررسی مستمر دودکش‌ها، پرهیز از روشن کردن وسایل متفرقه در فضاهای مسدود و توجه به رنگ آبی شعله تاکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مواجهه با فرد مسموم ضمن انتقال او به هوای آزاد بلافاصله با اورژانس ۱۱۵ و آتش‌نشانی ۱۲۵ تماس بگیرند.