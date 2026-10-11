جان باختن ۱۹ نفر در همدان بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با هشدار نسبت به آغاز فصل سرما و استفاده از وسایل گرمایشی اظهار کرد: متاسفانه در ۶ ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۹ نفر بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در استان جان خود را از دست داده‌اند درحالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۵ نفر ثبت شده بود که این آمار جهش قابل‌توجه و نگران کننده‌ای را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین فوتی‌های ثبت‌شده مربوط به فروردین‌ماه با ۷ قربانی بوده است، افزود: استفاده از وسایل گرمایشی غیراستاندارد و نقص در سیستم دودکش‌ها در فصل سرما از عوامل اصلی این حوادث تلخ است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان گاز مونوکسید کربن را قاتل خاموش نامید و گفت: به دلیل فقدان رنگ، بو و طعم این گاز سمی به راحتی تشخیص داده نمی‌شود و به دلیل سوختن ناقص مواد کربن‌دار از جمله گاز شهری، نفت یا چوب در محیط‌های بسته و دارای تهویه نامناسب تولید و منتشر می‌شود.

وی در ادامه با تشریح علائم اولیه مسمومیت با این گاز، تصریح کرد: سردرد شدید و مداوم، سرگیجه، ضعف و بی‌حالی، تهوع، درد قفسه سینه و خواب‌آلودگی مفرط از جمله نشانه‌های مسمومیت است و این علائم اغلب با سرماخوردگی یا مسمومیت غذایی اشتباه گرفته می‌شود اما در صورت بروز هم‌زمان آن‌ها در میان اعضای خانواده باید احتمال نشت گاز مونوکسید کربن را در اولویت قرار داد و سریعا محیط را ترک کرد.

مالمیر بر ضرورت رعایت نکات ایمنی پیش از راه‌اندازی تجهیزات گرمایشی تاکید کرد و گفت: شهروندان باید پیش از روشن کردن وسایل گرمایشی از باز بودن مسیر دودکش و نصب کلاهک H در پشت‌بام اطمینان حاصل کنند.

وی با بیان اینکه داغ بودن لوله دودکش در زمان کارکرد وسیله گرمایشی ساده‌ترین نشانه برای اطمینان از خروج صحیح گازهای سمی است، ادامه داد: پرهیز از درزگیری کامل درها و پنجره‌ها به منظور تامین اکسیژن محیط، خودداری از به کارگیری وسایل گازسوز بدون دودکش در فضاهای بسته نظیر حمام و اتاق‌خواب و عدم استفاده از اجاق‌گاز برای گرمایش محیط از جمله الزامات حیاتی است که می‌تواند از تکرار حوادث ناگوار در فصل سرما پیشگیری کند.