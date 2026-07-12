مسمومیت ۸ بانوی ورزشکار در ملایر بر اثر گاز منوکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ربیع یگانه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اطهار کرد: صبح امروز در پی اعلام گزارشی مبنی بر بروز علائم مسمومیت در میان ۸ نفر از بانوان حاضر در یک باشگاه ورزشی در شهرستان ملایر، تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی‌های اولیه کارشناسان فوریت‌های پزشکی نشان داد استفاده از موتور برق در فضای بسته باشگاه، موجب انتشار گاز منوکسیدکربن و مسمومیت افراد حاضر در محل شده است.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان افزود: نیروهای اورژانس ملایر پس از حضور در محل حادثه اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند و پس از پایدارسازی شرایط جسمانی دختران، هر ۸ نفر را برای ادامه روند درمان و دریافت مراقبت‌های تکمیلی به بیمارستان مهر ملایر منتقل کردند.

وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدام سریع و به‌موقع تیم‌های اورژانس و تلاش کادر درمان بیمارستان، تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات پزشکی لازم و بهبود کامل، از بیمارستان ترخیص شدند.

ربیع یگانه در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی، به شهروندان و مدیران اماکن ورزشی و تجاری توصیه کرد از به‌کارگیری هرگونه وسیله گرمایشی یا مولد برق، از جمله موتور برق، در فضاهای بسته و فاقد تهویه مناسب خودداری کنند.