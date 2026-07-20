مرگ ۲ جوان اسدآبادی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از جان‌باختن دو جوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن خبر داد و اظهار کرد: این دو جوان به دلیل روشن کردن خودرو در پارکینگی که کرکره آن پایین بود، دچار مسمومیت شده و متاسفانه جان خود را از دست دادند.

وی ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی آمارها افزود: برخلاف تصور عمومی مبنی بر اینکه خطر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن تنها محدود به فصول سرد است، در سه ماهه نخست امسال ۱۳ نفر شامل ۱۱ مرد و ۲ زن بر اثر این مسمومیت در استان همدان جان باخته‌اند؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر اینکه خطر این گاز حتی در فصل تابستان نیز جدی است، تصریح کرد: مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن با علائمی نظیر سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی بروز می‌کند که در صورت بی‌توجهی به کاهش سطح هوشیاری و مرگ منجر می‌شود.

وی در پایان به شهروندان بیان کرد: توصیه می‌شود ضمن اطمینان از سلامت دودکش وسایل گرمایشی مانند آبگرمکن و پکیج و تهویه مناسب محیط، در صورت احساس علائم هشدار دهنده یا شک به نشت گاز، بلافاصله فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.