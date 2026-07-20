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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۹

مرگ ۲ جوان اسدآبادی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

مرگ ۲ جوان اسدآبادی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن

همدان-مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان از جان‌باختن دو جوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از روشن ماندن خودرو در پارکینگ مسکونی در شهرستان اسدآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از جان‌باختن دو جوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن خبر داد و اظهار کرد: این دو جوان به دلیل روشن کردن خودرو در پارکینگی که کرکره آن پایین بود، دچار مسمومیت شده و متاسفانه جان خود را از دست دادند.

وی ضمن ابراز نگرانی از روند صعودی آمارها افزود: برخلاف تصور عمومی مبنی بر اینکه خطر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن تنها محدود به فصول سرد است، در سه ماهه نخست امسال ۱۳ نفر شامل ۱۱ مرد و ۲ زن بر اثر این مسمومیت در استان همدان جان باخته‌اند؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته تنها ۲ نفر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با تاکید بر اینکه خطر این گاز حتی در فصل تابستان نیز جدی است، تصریح کرد: مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن با علائمی نظیر سردرد، سرگیجه، تهوع، ضعف و خواب‌آلودگی بروز می‌کند که در صورت بی‌توجهی به کاهش سطح هوشیاری و مرگ منجر می‌شود.

وی در پایان به شهروندان بیان کرد: توصیه می‌شود ضمن اطمینان از سلامت دودکش وسایل گرمایشی مانند آبگرمکن و پکیج و تهویه مناسب محیط، در صورت احساس علائم هشدار دهنده یا شک به نشت گاز، بلافاصله فرد را به هوای آزاد منتقل کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.

کد مطلب 6893537

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