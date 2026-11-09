به گزارش خبرنگار مهر، مریم مفتاحی، رئیس اداره مدیریت زیست‌محیطی آب، خاک و پسماند حفاظت محیط زیست استان تهران، در جریان بازدید کارشناسی از مرکز دفن پسماند رودشور واقع در مجاورت شهرستان ری اظهار داشت که این بازدید با هدف پایش وضعیت مراکز دفع پسماند و بررسی میزان رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شده است.

مفتاحی با اشاره به حجم بالای فعالیت این مرکز تصریح کرد که مرکز دفن رودشور با دریافت روزانه حدود ۸۵۰ تا هزار تن پسماند از شهرهای اسلامشهر، رباط‌کریم و بهارستان، از مراکز مهم جنوب غرب استان است اما بررسی‌های میدانی حاکی از وجود نواقص جدی در زیرساخت‌ها و فرآیندهای مدیریت پسماند در آن است.

وی درباره مهم‌ترین تخلفات و ایرادات مشاهده‌شده در این مجموعه افزود: فقدان زیرساخت‌های دفن مهندسی، نبود سامانه مؤثر تصفیه شیرابه، رهاسازی پسماندها، پراکنش زباله‌ها در اراضی پیرامونی، استمرار تفکیک غیرمجاز و آثار پسماندسوزی از جمله مواردی است که سلامت منطقه را تهدید می‌کند.

رئیس اداره مدیریت زیست‌محیطی آب، خاک و پسماند استان تهران با تأکید بر اهمیت کنترل شیرابه‌ها بیان داشت: با توجه به مجاورت این مرکز با رودخانه رودشور، مدیریت اصولی حجم قابل‌توجه شیرابه‌های انباشته‌شده برای پیشگیری از نفوذ آلودگی به منابع آب و خاک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین ابهام در مقصد نهایی پسماندهای پزشکی و عفونی بی‌خطرسازی‌شده شهرستان‌های همجوار را از دیگر دغدغه‌های این بازدید دانست و بر ضرورت ردیابی کامل فرآیند حمل و دفع این پسماندها تأکید کرد.

مفتاحی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به قدمت فعالیت مرکز و نواقص موجود، اصلاح زیرساخت‌ها، ساماندهی فرآیند دفن، مدیریت شیرابه، جلوگیری از رهاسازی زهای و استقرار نظام پایش مستمر زیست‌محیطی در این مجموعه به‌فوریت ضروری است.