به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله شاکری ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم بارش باران در استان قم اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی استان با همکاری دستگاه‌های اجرایی و تلاش عوامل پلیس راه باز است و تردد وسایل نقلیه در مسیرهای ارتباطی بدون انسداد جریان دارد.

وی با بیان اینکه استمرار بارندگی‌ها می‌تواند شرایط تردد در برخی نقاط را تحت تأثیر قرار دهد، افزود: احتمال آب‌گرفتگی در بخش‌هایی از راه‌های استان وجود دارد و رانندگان باید هنگام برنامه‌ریزی برای سفر، وضعیت جوی و شرایط مسیرهای پیش‌رو را با دقت مدنظر قرار دهند.

رئیس پلیس راه استان قم با تأکید بر ضرورت پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط بارندگی تصریح کرد: شهروندان تا حد امکان از انجام سفرهایی که ضرورتی ندارند خودداری کنند و در صورت نیاز به تردد جاده‌ای، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و احتیاط بیشتری در رانندگی داشته باشند.

رانندگان از توقف در مسیر جریان آب خودداری کنند



شاکری همچنین نسبت به توقف خودروها در نقاط مستعد آب‌گرفتگی هشدار داد و گفت: دهانه پل‌ها و مسیرهایی که جریان آب از آنها عبور می‌کند، از جمله نقاطی هستند که رانندگان باید از توقف در آنها پرهیز کنند.



وی با تأکید بر لزوم توجه به توصیه‌های ایمنی پلیس راه خاطرنشان کرد: رانندگان باید در شرایط ناپایدار جوی، از هرگونه بی‌احتیاطی در مسیرهای ارتباطی اجتناب کنند و هشدارهای اعلام‌شده از سوی عوامل پلیس راه را جدی بگیرند.



رئیس پلیس راه استان قم در پایان بر ضرورت کسب اطلاع از وضعیت راه‌ها پیش از آغاز سفر تأکید کرد و یادآور شد: با توجه به ادامه بارندگی‌ها، رانندگان باید پیش از حرکت شرایط محورهای مواصلاتی را بررسی کرده و در طول مسیر نیز متناسب با وضعیت جوی، جوانب احتیاط را رعایت کنند.