به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نهاد رگولاتوری اتحادیه اروپا اعلام کرد الگوریتم شخصی‌سازی‌شده تیک‌تاک باعث می‌شود کاربران با هر بار تعامل بیشتر با یک نوع محتوا، ویدئوهای مشابه بیشتری دریافت کنند. به گفته این نهاد، چنین طراحی‌ای ممکن است کاربران را در معرض چرخه‌ای بی‌پایان از محتوای خاص، مانند مطالب مرتبط با غم، تنهایی یا تصویر ذهنی از بدن، قرار دهد و سلامت روان آنها را به‌ویژه در میان افراد آسیب‌پذیر و کاربران زیر سن قانونی به خطر بیندازد.

یافته‌های اولیه کمیسیون اروپا نشان می‌دهد تیک‌تاک ارزیابی کافی از خطرات الگوریتم‌های خود و احتمال سوق دادن کاربران به چنین چرخه‌هایی انجام نداده و تدابیر حفاظتی مناسبی برای کاهش این خطرات در نظر نگرفته است. این نهاد همچنین هشدار داده است که استفاده از گزینه «تمایلی ندارم» لزوماً برای تغییر محتوای پیشنهادی در فید کاربران کافی نیست.

کمیسیون اروپا از تیک‌تاک خواسته است طراحی صفحه «For You» را تغییر دهد، در پیشنهاد محتوا بیش از گذشته به ترجیحات صریح کاربران توجه کند، نمایش بی‌وقفه محتوا را محدود سازد، دسترسی به ابزارهای کنترلی را بهبود دهد و الگوریتم‌های خود را به‌طور منظم آزمایش کند.

در صورت تأیید نهایی تخلفات و اصلاح نکردن مؤثر آنها، شرکت بایت‌دنس، مالک تیک‌تاک، ممکن است با جریمه‌ای معادل ۶ درصد درآمد سالانه جهانی خود روبه‌رو شود. تیک‌تاک این اتهامات را رد کرده است.