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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

تیک تاک حساب تبلیغ مستند «ماسک» را برای همیشه ممنوع کرد

تیک تاک حساب تبلیغ مستند «ماسک» را برای همیشه ممنوع کرد

مستند چهار ساعته ای درباره ایلان ماسک همچنان با مقاومت از سوی پلتفرم های اجتماعی روبرو می شود و در جدیدترین اقدام، تیک تاک یک حساب تبلیغ کننده این فیلم را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، براساس گزارش نشریه هالیوود ریپوردتر بلیکر استریت، توزیع کننده این فیلم اخیرا از سوی تیک تاک هشدار دریافت کرده بود که حسابش به دلیل محتوای سیاسی به طور دائم تعلیق شده است.

تبلیغات تیزر فیلم ماسک ابتدا توسط متا و یوتیوب نیز رد شد، هرچند این پلتفرم ها به تدریج اجازه انتشار آگهی را دادند و متا دلیل رد شدن این محتوا را یک اشتباه اعلام کرد.

الکس گیبنی کارگردان این فیلم نیز اخیرا تایید کرد، شرکت یونیورسال، توزیع کننده بین المللی فیلم درباره برنامه هایش جهت انتشار ماسک با تردید روبرو شده است. با این وجود شرکت هم اکنون مشغول پیشبرد برنامه هایش است.

ایکس پلتفرم متعلق به ماسک نیز از انتشار آگهی های این فیلم خودداری کرده است. واحد عملیات تیک تاک در آمریکا که بخشی از آن به لری الیسون بنیانگذار شرکت اورکل تعلق دارد که وی نیز مانند ایلان ماسک یکی از حامیان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا است.

کد مطلب 6981271
شیوا سعیدی

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