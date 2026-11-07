به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ حجت‌الله عطایی اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فاروج با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی و همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، موفق به شناسایی یک منزل مسکونی در فاروج شدند که قاچاقچیان از آن به‌عنوان محل دپوی مواد مخدر استفاده می‌کردند و بررسی‌ها نشان داد این محموله از استان خراسان رضوی با هدف توزیع در خراسان شمالی منتقل شده است.

وی با بیان اینکه در جریان دو عملیات پلیسی، ۶ کیلو و ۴۷۵ گرم شیشه، ۸۸۰ گرم کراک و ۶ کیلو و ۱۴۵ گرم هروئین کشف و اعضای باند سه‌نفره قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند، افزود: یک دستگاه خودروی پراید توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.