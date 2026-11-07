علی‌اصغر صفری‌راد در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای لرستان، بیش از ۵۰ کیلومتر از مسیل‌های استان لایروبی شده و از مجموع سه‌هزار و ۵۰۰ دهانه پل و آبراهه‌ای که نیاز به پاکسازی داشتند، تاکنون سه‌هزار مورد پاکسازی شده است.

برگزاری ۶ جلسه استانی و بیش از ۴۰ نشست شهرستانی

وی با اشاره به تأکید استاندار لرستان بر هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت پیامدهای بارندگی‌ها افزود: در این راستا ۶ جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان با هدف هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف برگزار و اقدامات و تمهیدات لازم طراحی و تدوین شده است.

سرپرست مدیریت بحران استانداری لرستان ادامه داد: همچنین بیش از ۴۰ جلسه شهرستانی در سطح فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های استان برای بررسی شرایط و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برگزار شده است.

ارسال هشدارهای هواشناسی و ایمنی به شهروندان و جوامع محلی

صفری‌راد با اشاره به اقدامات اطلاع‌رسانی و هشداردهی در مناطق مختلف استان عنوان کرد: پیامک‌های گسترده‌ای برای شهروندان و طبیعت‌گردان ارسال شده تا از تردد در مسیل‌ها و حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند.

وی افزود: هشدارهای لازم نیز از طریق پیامک برای کشاورزان، دامداران و عشایر ارسال شده و بر رعایت الزامات کوچ، جمع‌آوری موتورپمپ‌ها و انجام اقدامات پیشگیرانه متناسب با شرایط بارندگی تأکید شده است.