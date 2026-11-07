به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز شنبه با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بر احتمال بارش اولین برف زمستانی در روزهای آینده در مناطق کوهستانی و سردسیر آذربایجان شرقی گفت: از ۵۳۵ دستگاه ماشین‌آلات راهداری ۴۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین و ۸۵ دستگاه ماشین‌آلات سبک هستند که به همراه ۷۳۰ نفر از نیروهای راهدار، رانندگان و عوامل اجرایی برای طرح زمستانی سازماندهی شده‌اند.

وی اظهار کرد: به منظور مقابله با بارش برف و یخبندان، ۵۰ هزار تن نمک و ۲۰ هزار تن شن نیز تامین شده و ۷۳ پایگاه راهداری در سطح استان برای استقرار نیروها و تجهیزات و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای آماده‌سازی شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: با به کارگیری این ظرفیت‌ها تلاش می‌شود در شرایط نامساعد جوی، عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در راه‌های ارتباطی استان به موقع انجام شده و ایمنی و تداوم تردد در آن‌ها برقرار شود.

پورمحمد طول راه‌های زیرپوشش برف روبی استان را بیش از ۱۴ هزار کیلومتر اعلام کرد و ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در راستای وظایف ذاتی خود با بسیج همه جانبه همکاران و به کارگیری کلیه امکانات و استقرار در مسیرهای حوزه استحفاظی و افزایش گشت‌های راهداری به ویژه در مسیرهای پرتردد اقدام به خدمات رسانی به مترددین جاده‌ها می‌کند.

وی گفت: عوامل راهداری آماده همکاری و تعامل با مسئولان استانی و شهرستانی از جمله فرمانداران، بخشداران و دهیاری ها، نیروهای انتظامی و پلیس راه، هلال احمر و سایر نیروهای امدادی و خدماتی برای افزایش ایمنی عبور و مرور در فصل زمستان هستند.