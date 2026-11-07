سید عیسی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه روند اجرای پروژه‌های عمرانی و بهسازی معابر شهری، عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری در چندین خیابان و محله شهر آبدان در حال اجراست؛ اقدامی که با هدف آماده‌سازی معابر برای اجرای آسفالت و بهبود وضعیت تردد شهروندان دنبال می‌شود.

شهردار آبدان در تشریح جزئیات این اقدامات عمرانی افزود: عملیات زیرسازی در یک فرعی خیابان امیرکبیر، یک فرعی خیابان ایثار، ادامه خیابان شهید ظلی‌نیا به همراه دو فرعی آن، کوچه حسینیه چهارده معصوم(ع)، چهار فرعی خیابان شهید حججی، دو فرعی از تفکیکی پایین‌محله (محدوده مسجد شهدای گمنام)، یک فرعی شهرک شهید منصوری و یک فرعی تفکیکی سعادت‌منش انجام شده و عملیات جدول‌گذاری نیز در این معابر در حال اجرا است.

وی افزود: با تکمیل مراحل زیرسازی و جدول‌گذاری، عملیات قیرپاشی این معابر به‌زودی آغاز خواهد شد و پس از آن، عملیات آسفالت‌ریزی در دستور کار قرار می‌گیرد تا بخش دیگری از معابر شهر ساماندهی و آماده بهره‌برداری شود.

شهردار آبدان با تأکید بر ضرورت توجه به تمامی محلات تصریح کرد: توزیع متوازن خدمات و اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف شهر، از اولویت‌های شهرداری و شورای اسلامی است و تلاش می‌کنیم با تداوم این اقدامات، زمینه بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در همه محلات آبدان فراهم شود.