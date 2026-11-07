قدرت‌اله ولدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای کاهش مخاطرات ناشی از بارندگی‌ها اظهار داشت: در راستای پیشگیری از آب‌گرفتگی و افزایش ایمنی تردد، عملیات پاکسازی، لایروبی و رفع آب‌گرفتگی کانال‌های آب‌رو و دهانه پل‌ها در محور بروجرد ـ اراک توسط عوامل راهداری انجام شده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی افزود: تمامی نیروها و عوامل عملیاتی شهرستان با بهره‌گیری از امکانات، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در حالت آماده‌باش قرار دارند و برای پیشگیری و مقابله با حوادث احتمالی آمادگی کامل دارند.

تأکید بر تداوم پایش‌ها و اقدامات پیشگیرانه

فرماندار ویژه بروجرد با قدردانی از تلاش‌های مجموعه ستاد مدیریت بحران شهرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و اعضای ستاد و دستگاه‌های خدمات‌رسان عنوان کرد: هماهنگی و تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی در شرایط اخیر قابل تقدیر است.

ولدی با تأکید بر ضرورت تداوم اقدامات پیشگیرانه و پایش مستمر شرایط، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با حفظ آمادگی دستگاه‌ها و استمرار هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و خدمات‌رسان، روند خدمت‌رسانی به شهروندان با سرعت و آمادگی بیشتری دنبال شود.