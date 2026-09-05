به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: جنایات اخیر رژیم تروریستی آمریکا در مناطق جنوبی کشور، بهویژه تبدیل مراسم شادی (عروسی) به عزا در سیریک، در کنار فقدان شخصیت برجستهای چون «آقای شهید ایران»، یک الگوی دردناک اما اثرگذار را در جامعه ایجاد کرده است. در حالی که دشمن تصور میکند با گذشت زمان و تکرار حملات، اراده مردم فرسوده میشود، اما تحلیلها نشان میدهد این جنایات، اراده ایرانیان را برای انتقام سخت و دردناک از عاملان و آمران شهادت رهبر شهید، کودکان میناب و مردم سیریک دوچندان میکند.
چرا جنایات جدید زخمهای قدیمی را تازه میکند؟ پاسخ را باید در سه مولفه جستوجو کرد:
۱-هر جنایت جدید توسط آمریکا، مهر تاییدی بر ماهیت تروریستی این رژیم سفاک میزند. حمله به مردم مظلوم سیریک، در ذهن مخاطب با شهادت رهبر شهیدمان گره میخورد. به عبارت دیگر، جنایت جدید آمریکا، یادآور جنایات قبلی است. در این وضعیت، گذشت ۶ ماه نه یک عامل فراموشی، بلکه یک «دوره انباشت خشم» ارزیابی میشود. جنایت در سیریک، مانند بنزینی روی آتش خونخواهی آقای شهید ایران عمل و ثابت کرده است که دشمن تغییری نکرده و تنها راه توقف این زنجیره، انتقامی سخت و جامع است.
۲- بیش از ۶ ماه از شهادت حضرت آیتالله سیدعلی خامنهای میگذرد اما همچنان نام و راه او زنده و پایدار است. به دلیل آنکه ایشان از یک فرد به یک نماد تبدیل شدهاند. آقای شهید ایران اکنون در ذهن مردم، نماد «صلابت در برابر استکبار» است. وقتی مردم میبینند دشمن همچنان به ترور بیگناهان روی میآورد، برای بازپسگیری عزت ملی، به سراغ نمادهایی میروند که در اوج قدرت، در برابر دشمن ایستادند. خونخواهی برای این شخصیتها، دیگر یک خواسته شخصی نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی تبدیل شده است. فراموش کردن او، به معنای پذیرش شکست در برابر دشمن است؛ بنابراین اراده مردم برای انتقام، در واقع تلاشی برای اثبات شکستناپذیری هویت ایرانی است.
۳- در فرهنگ سیاسی ایران، مفهوم شهادت با «جاودانگی» پیوند خورده است. این امر باعث میشود که زمان، معیار سنجش فراموشی نباشد. باور به اینکه شهدا زنده هستند، باعث میشود حس انتقام در ذهنها به صورت فعال باقی بماند. در این نگاه، ۶ ماه فاصله، تنها یک وقفه کوتاه در مسیر یک وعده قطعی است. همچنین اطمینان مردم به اینکه نیروهای مسلح در کمین دشمن هستند، منجر میشود «خشم مقدس» به جای تبدیل شدن به ناامیدی، به «امید به انتقام» تبدیل شود. این یعنی اراده مردم با قدرت نظامی کشور همراستا شده است.
تحلیل لایههای مختلف این موضوع نشان میدهد که آمریکا در سقوط محاسباتی قرار دارد. آنها به اشتباه تصور میکردند، ترور و ایجاد ترس به تسلیم ایرانیان ختم میشود اما واقعیت میدانی در جامعه ایران چیز دیگری نشان میدهد: «ترورها فقط و فقط اراده برای انتقام سختتر را مستحکمتر خواهد کرد، حال بخواهند جنایت را با جنایت دیگر رقم بزنند. جنایات اخیر در سیریک، نه تنها باعث فراموشی شهادت آقای شهید ایران نشد، بلکه در اصل بستر جدیدی را برای جاری شدن خونخواهی ایشان فراهم کرد. آمریکا با هر ضربه نامتقارن، در واقع در حال تایید این نکته است که تنها زبان مشترک با او، زبان انتقام است و این موضوع باعث شده است که نام آقا سیدعلی خامنهای (رضوانالله) و خواسته خونخواهی ایشان، در ذهنها زندهتر و پررنگتر از هر زمان دیگری باشد.
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