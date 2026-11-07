به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو استاندار، فرامرز عظیمی شهردار و امیرعباس بقایی فرماندار شهرستان قم بعدازظهر شنبه در نشست ویژه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری قم حضور یافتند و آخرین وضعیت شهر در پی بارندگی‌های اخیر و اقدامات دستگاه‌های مسئول را مورد بررسی قرار دادند.



در این نشست که با حضور جمعی از مدیران استانی و شهری برگزار شده است، موضوعات مرتبط با مدیریت شرایط جوی، وضعیت معابر و هماهنگی مجموعه‌های اجرایی برای ارائه خدمات به شهروندان در دستور کار قرار دارد.



یکی از محورهای اصلی این جلسه که در حال برگزاری است، بررسی وضعیت تردد خودروها در مسیرهای شهری و ارزیابی شرایط عبور و مرور در معابر مختلف قم است تا اقدامات لازم برای مدیریت ترافیک و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان مورد توجه قرار گیرد.



رسیدگی به آب‌گرفتگی‌های احتمالی معابر و بررسی آخرین اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات ناشی از تجمع آب‌های سطحی نیز از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست است.



همچنین وضعیت انهار شهری و اقدامات صورت‌گرفته برای ساماندهی و رفع مشکلات احتمالی این بخش در دستور بررسی قرار گرفته و مسئولان حاضر در جلسه آخرین اقدامات مرتبط با مدیریت روان‌آب‌ها را پیگیری می‌کنند.



نحوه فعالیت و میزان آمادگی نیروهای خدمات شهری شهرداری قم نیز از دیگر محورهای مهم این نشست ویژه به شمار می‌رود.



در همین راستا، عملکرد و نحوه خدمت‌رسانی یک‌هزار و ۸۰۰ نیروی خدمات شهری در شرایط کنونی بررسی می‌شود تا روند ارائه خدمات شهری و اقدامات نیروهای عملیاتی در سطح شهر مورد ارزیابی قرار گیرد.



هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مجموعه مدیریت شهری و مسئولان استانی برای مدیریت شرایط موجود و پیگیری امور مرتبط با ایمنی و رفاه شهروندان نیز از اهداف برگزاری این نشست عنوان شده است.

